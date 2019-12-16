Fatih Terim küstü!

Fatih Terim’den takıma sessiz tepki... Ankaragücü maçı sonrası basın toplantısında “Yakışmadı bize. Bir kusur varsa hata bana aittir” diyen Galatasaray’ın teknik patronu, futbolcularıyla konuşmuyor. Türk Telekom Stadı’nda soyunma odasına girmeyen Fatih hoca, dünkü antrenmanda da suskunları oynadı. İdmanda oldukça moralsiz olan Terim’in, kimseyle tek kelime konuşmadığı öğrenildi.

Ocak ayında ciddi bir operasyon yapmaya hazırlanan ve ilk olarak Nzonzi’yi kadro dışı bırakan tecrübeli çalıştırıcı, yarın Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor ile oynanacak rövanş mücadelesinin ardından başka radikal kararlar daha alabilir. (Fanatik)

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