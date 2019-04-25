Fatih Terim: Küllerimizden doğarız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFatih Terim: Küllerimizden doğarız
GeriFutbol Fatih Terim: Küllerimizden doğarız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
25.04.2019 - 22:37, Son Güncelleme:

Fatih Terim: Küllerimizden doğarız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Terim: Küllerimizden doğarız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından basın karşısına geçti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında 5-2 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Finale isteyerek ve inanarak kaldık. Biz ilahi adalete inanan, sonuna kadar da pes etmeyen bir takımız” dedi. 

Fatih Terim, "Malatya'da oynamak çok kolay değil. Ben takımımdan sadece eleyeceğini bekliyordum. Skor tahminim yoktu. Şartlar ne olursa olsun biz küllerimizden doğarız, hiçbir zaman pes etmeyiz. Taraftarlarımızla, camiamızla birlikte sonuna kadar gideceğiz inşallah. Pes etmyen bir Galatasaray olacak. Kupalara layıksın sen, şanlı Galatasaray diyip toplantıyı bitirelim..." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Galatasaray deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’u 5-2 yenerek finalde Akhisarspor’un rakibi oldu. 

“Baştan sona kontrolü bizde olan bir maç oldu” 

Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, finale kaldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Finale isteyerek ve inanarak kaldık. Baştan sona oyunun kontrolü tamamen bizde olan bir maç oldu. Maça başlayışımız dezavantajlı oldu ama bitirişimiz iyi oldu. Galatasaray büyük bir camia, marka çok büyük bir marka, bazen 30 milyon deyince yanlış anlaşılıyor ama hakkı yenince birleşebilen bir camia, biz ilahi adalete inanan, sonuna kadar da pes etmeyen bir takımız. Dolayısıyla bunun bazı tezahürlerini burada gördük. Takımın oyunundan, mücadelesinden son derece memnunum. Güzel bir maç geçti. Bir iki de talihsizlikle başladık. Belhanda kendisini iyi hissetmedi onu değiştirmek zorunda kaldık. Son saniye oldu. Neredeyse esame listesine yazıyorduk ama çıkarttık. Arkasından Marcao sakatlandı. Buna rağmen çıkan, giren, oynayan tüm oyuncularımı kutluyorum. Finale çıkan takım biz olduk. Mutluyuz” ifadelerini kullandı. 
Terim, finalde Akhisar’ı eleyip kupanın sahibi olmak istediklerini aktararak, “Kupada daha önce Akhisar bizi finalde elemişti. Bu sefer nasipse biz eleyeceğiz. Akhisar hak etti. Uzun zamandır kupa alamıyoruz. İnşallah Türkiye Kupası'nı Galatasaray müzesine götürürüz. Şu an itibariyle final dahil 6 maçımız var” dedi. 

“Hiçbir zaman pes etmeyiz” 

“Malatya ile oynamak çok kolay değil” diyen Terim, skora rağmen kolay bir maç olmadığını söyleyerek, “Malatya özellikle kendi evinde güçlü işler yapan bir takım, onun için burada 5 gollü bir galibiyet çok kolay olmadı. Her zaman inandık, şartlar ne olursa olsun biz küllerimizden yeniden doğarız. Hiçbir zaman pes etmeyiz” şeklinde konuştu. 

“Oyunun her bölümünü iyi oynamaya başladık” 

Bir gazetecinin "Ligde Başakşehir ile olan puan farkının kapanmasının ardından oyuncularda öz güveninin arttığını ve Galatasaray’ın daha iyi oynamaya başladığını düşünüyor musunuz?" sorusuna Terim şu cevabı verdi: 

“Son maçlarımıza baktığımızda topun kontrolünün yükseldiğini görebiliriz. Şimdi öyle bir sezon yaşıyoruz ki, her şeye rağmen pes etmedik ve kazanmaya devam ediyoruz. Pas bizim oyunumuzun en önemli etkenlerinden birisi. Oyunun sadece pas bölümünü değil her bölümünü iyi oynamaya başladık. Biz oyunun her tarafında oynayabilen bir takımız. Deplasmanlarda bunu daha önce çok yapamamıştık ama bugün oyuncular da oyundan çok keyif aldı. Oyunun her alanında vardık ve paslar yaptık. Bugün seyir zevki yüksek bir maç oynadık. Ne olursa olsun pes etmeyen bir Galatasaray olacak.” 
Terim basın toplantısını “Kupalara layıksın şanlı Galatasaray” diyerek noktaladı. 

Terim basın toplantısının sonunda verdiği mesajı sosyal medyadan da gönderdi.


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

İstanbul'un minik 'Altınordu'su

Beşiktaş'a deplasman yasağı!

Anadolu Efes'ten Fenerbahçe'ye tebrik

Fatih Terim: Küllerimizden doğarız