Fatih Terim kariyerinin en kötüsü
9 haftada 13 toplayabilen Galatasaray'da Fatih Terim, en kötü dönemini geçiriyor... Sarı kırmızılıların ilk 9 haftada attığı 9 gol de Terim yönetiminde en kötü rakam oldu.
Süper Lig'de ilk 9 haftada sadece 13 puan toplayabilen Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde en kötü dönemini yaşıyor...
İlk olarak 1996 yılında Sarı-Kırmızılı takımın başına geçen tecrübeli teknik adam, daha önceki en kötü performansına 1997- 98 sezonunda 14 puan toplayarak imza atmıştı.
Kariyerinin en kötüsü
Süper Lig'de ilk 9 haftada sadece 13 puan toplayabilen Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde en kötü dönemini yaşıyor... İlk olarak 1996 yılında Sarı-Kırmızılı takımın başına geçen tecrübeli teknik adam, daha önceki en kötü performansına 1997- 98 sezonunda 14 puan toplayarak imza atmıştı.
Ayrıca Galatasaray'ın ilk 9 haftada attığı 9 gol de Terim yönetiminde en kötü rakam oldu.
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