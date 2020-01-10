Haber Giriş: 10.01.2020 - 08:00,
Fatih Terim kararını verdi! Steven Nzonzi...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün başlayacak Antalya kampına, kadro dışı olan Steven Nzonzi dışındaki tüm futbolcuları götürme kararı aldı
Menajerleriyle sözleşmelerinin feshi için görüşülen Mariano, Nagatomo ve yeni transfer Sekidika da kampa dahil edildi.
G.Saray, kampın ilk gününde bugün saat 16.00’da 1. Lig ekibi Altay ile hazırlık maçı oynayacak. Onyekuru ve Saracchi’nin de şans bulması bekleniyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle