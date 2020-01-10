Fatih Terim kararını verdi! Steven Nzonzi...

Menajerleriyle sözleşmelerinin feshi için görüşülen Mariano, Nagatomo ve yeni transfer Sekidika da kampa dahil edildi.

G.Saray, kampın ilk gününde bugün saat 16.00’da 1. Lig ekibi Altay ile hazırlık maçı oynayacak. Onyekuru ve Saracchi’nin de şans bulması bekleniyor.