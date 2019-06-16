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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
16.06.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Fatih Terim kararını verdi! Onyekuru ve Bruma...

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Fatih Terim kararını verdi! Onyekuru ve Bruma...

Babel’i bazı maçlarda yardımcı forvet olarak görevlendirmeyi düşünen Fatih Terim, Feghouli’yi de zaman zaman 10 numara oynatmayı planlıyor. Yönetimle yaptığı görüşmede 3 kulvarda mücadele edeceklerini vurgulayan İmparator, Onyekuru ve Bruma’yı artık birlikte istiyor.

Sezon biter bitmez transfere start veren Galatasaray’da, çalışmalar iyice hızlandı. Fatih hoca, 1 Temmuz’da takımı toplamayı düşünürken, bu tarihe kadar bazı isimlerin açıklanması hedefleniyor.

Özellikle kanat transferinde yoğun hareketlilik var. Babel ile her konuda anlaşan ve 1 hafta içinde Hollandalı yıldızı KAP’a bildirecek olan Galatasaray’da, Feghouli de kadroda olduğu için ilk etapta ekstradan 1 kenar oyuncusunun takıma kazandırılması planlanıyordu. Ancak Terim, karar değiştirdi.

İkisi de kiralık

Öyle ki Onyekuru’yu 1 yıl daha kiralamayı amaçlayan Aslan’da, Bruma alternatif görülüyordu.

Fakat İmparator, şartların oluşması halinde iki ismin birlikte transfer edilmesini istedi.

Babel’i bazı maçlarda yardımcı forvet olarak ileride görevlendirmeyi düşünen Fatih hoca, Feghouli’yi ise zaman zaman forvet arkasında yani 10 numarada oynatma fikrinde.

Yönetim harekete geçti

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın yanı sıra en büyük hedefini Şampiyonlar Ligi olarak belirleyen Terim, yönetimle yaptığı görüşmede 3 kulvarda sonuna kadar gideceklerini vurgulayıp, Onyekuru ile Bruma’nın beraber transfer edilmesi halinde kanatlarda sorun yaşamayacaklarını söyledi.

Bunun üzerine yönetim iki ismi de kiralamak için harekete geçti.

 

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