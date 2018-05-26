Fatih Terim ilk onu istiyor! Milli yıldız...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak, “Fatih hoca Emre Akbaba’yı çok istiyor. Lütfen seçim bitene kadar oyuncunuzu satmayın” dediği öğrenildi.
Galatasaray’dan Emre Akbaba operasyonu... Ligde 14 gol 10 asistlik performansıyla yıldızlaşan 25 yaşındaki futbolcu için, Sarı- Kırmızılı kulübün patronu Mustafa Cengiz’in devreye girdiği ortaya çıktı.
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu telefonla arayan Cengiz’in, “Hocamız Fatih Terim, Emre Akbaba’yı çok istiyor. Malumunuz önümüzde bir seçim süreci var. Oyuncunuza çok sayıda talip olduğunu biliyoruz. Seçimi kazanırsam, Emre Akbaba için talep ettiğiniz parayı vereceğiz. Lütfen o güne kadar oyuncunuzu kimseye satmayın” dediği öğrenildi. (Fanatik)
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