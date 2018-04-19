Fatih Terim ile gözlemci arasında şok diyalog: 'Sarhoş musun! Bana ukalalık yapma'
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında dün akşam oynadıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Terim'in maçın gözlemcisi Oğuz Arıkal'a "Bana ukalalık yapma, zaten hepiniz ukalasınız. Sarhoş musun nesin? yürü git" dediği öğrenildi.
İşte Fatih Terim ile maçın gözlemcisi Oğuz Arıkal arasında geçen o diyalog;
Gözlemci Oğuz Arıkal’ın yanına gidip önce "Ben derdimi kime anlatacağım peki? Dağlara taşlara mı anlatacağım? Benim canım yanmış, sizin umurunuzda değil” dediği öğrenildi.
Terim'in daha sonda da "Bana ukalalık yapma, zaten hepiniz ukalasınız. Sarhoş musun nesin? yürü git" diyerek gözlemcinin üzerine yürümüş. Bütün bunlar rapor edildiği için PFDK’ya sevkedildi.
Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporu şöyle;
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
"Buralarda rüzgarlar sert eser!"
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