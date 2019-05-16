Fatih Terim ile Fatih Öztürk ne konuştu? Açıkladı...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası Fatih Öztürk ile bir diyalog yaşadı...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.
Terim, Akhisarspor'u 3-1 yenerek kupayı kazandıkları maç sonrası rakip kaleci Fatih Öztürk ile kısa bir diyalog yaşadı.
Maç sonunda seremoniye gelmeyen Akhisarspor'da sahaya çıkan Fatih Öztürk ile arasındaki diyalog sorulan deneyimli hoca şunları söyledi:
"Fatih Öztürk, temsilen geldiğini söyledi. Hatırlarsanız ben geçen sene takımı içeriden çağırarak alkışlatmıştım. O da bana bunu izah etti. Keşke olsaydınız, güzel bir şey dedim."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Pazar günü 2. kupayı da kazanmak istediklerini söyledi...
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