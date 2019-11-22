Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzlar eridi
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşıyor.
Bu karşılaşma öncesi Başakşehir'de maça yedek başlayan Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanına gitti.
Fatih Terim ile kucaklaşan Arda Turan, tecrübeli teknik adama başarılar diledi.
Fatih Terim ile Arda Turan'ın arası EURO 2016'da Milli Takım kapında yaşanan sorunla açılmıştı.
Bu görüntü aradaki buzların erdiği şeklinde yorumlandı.
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