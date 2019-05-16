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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.05.2019 - 00:46, Son Güncelleme:

Fatih Terim: "İkinci kupayı almamak için bir neden yok"

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Fatih Terim: "İkinci kupayı almamak için bir neden yok"

Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götüren Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, kupanın birini aldıklarını, ikinci kupayı almamaları için de hiçbir neden bulunmadığını söyledi.

Galatasaray’ın Sivas’ta yaşadığı kupa sevinci sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakanın kendi kontrollerinde geçtiğini belirterek, “Kupalara layıksın sen şanlı Galatasaray, diyerek yola çıktık çok şükür kupayı da aldık. Bizimle birlikte yol arkadaşlığı yapan herkese armağan olsun. Maç beklediğimizin dışında bir şeyle geçmedi. Bizim kontrolümüz altında geçti. Akhisar’ın bizim kaybettiğimiz veya yakaladığı toplarla, kontrataklarla tehlikeler oluşturduğunu söyleyebiliriz. İlik yarı gol bulabilirdik. Bayağı pozisyon kaçırdık. Oyun kontrolümüz altındaydı ama ikinci yarı, dün de söylemiştim pazar gününe konsantre olup burada dikkatsiz davranacaklardır diye, nitekim golü yedikten sonra vitesi arttırmak gerektiği noktasında oyuncularımızın biraz daha baskılı oynadığı ve atağa kalktığı, daha zorlayan bir oyun çıktı ortaya. Normali böyle olması lazım. Gol bulundu. Onlar eksik kaldı. İkiden sonrası daha kolay oldu. Oyuncularımı kutluyorum. Kolay değil. Bir puan kaybetseniz dışarıda kalacağınız, bir mağlubiyet alsanız dışarıda kalacağınız, bir gol yiyerek bunu kaybedebilirsiniz. Bu kadar gerilimli, bu kadar stres yüklü, bu kadar sorumluluk almanız gereken maçları oynamak çok kolay değil. Bunun Rabbim nasip ederse sonuncusuna geldik. Biz 8-9 günde 3 tane final oynuyoruz, rakibimiz dinlenirken. Onun için oyuncularımı ne kadar kutlasam azdır. Bu gece Florya’da kalacağız, kampta. Sabah antrenman yapıp ondan sonra izin vereceğim. Teklifte onlardan geldi. Bu da ayrıca sevindirici bir şey. Geçtiğimiz sene alamadığımız Türkiye Kupası'nı bu sene telafi ettiğimiz için de son derece memnunum. Bunu Cumhuriyet şehri Sivas’ta almanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

"İkinci kupayı almamak için bir neden yok"

Pazar günü de galip gelip ikinci kupanın da sahibi olmak istediklerini vurgulayan Terim, “Hangi sonuçların neye mal olacağı, hangi sonuçların neye mal olacağı çok açık. 50-55 bin kişi ile Galatasaray takımı Ali Sami Yen’de kazanmak için oynayacaktır. Biz her rakibimize saygı duyuyoruz. Hiçbir rakibimiz ile ilgili de bir şey söylemiyoruz . İnşallah hem güzel bir maç olur hem de bizim galibiyetimiz ile biter. Biz bu hafta iki kupa haftası olabilir demiştik. Birini aldık. Nasip olursa ikincisini de almamamız için bir neden yok. Zor bir maç kolay değil. Ben takımıma da oyuncularıma da her türlü etkene de güveniyorum” şeklinde konuştu.

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Fatih Terim: İkinci kupayı almamak için bir neden yok

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