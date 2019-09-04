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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
04.09.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Fatih Terim idmana neden çıkmadı?

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Galatasaray'da Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımda Fatih Terim iki gündür neden idmanlara çıkmadığı ortaya çıktı.

Galatasaray Milli Takım'a verilen arada Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmana salonda core, denge ve aktivasyon çalışmasıyla başlandı.

Daha sonra kumda kuvvet çalışması ve ardından interval koşular gerçekleştirildi.

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Sarı-Kırmızı takımın yeni transferleri Radamel Falcao, Taylan Antalyalı ve Lemina takımla birlikte çalıştı.

Falcao dün ki idmanda düz koşu yapmıştı. Bugün ise çift kale maçta tamamen takımla birlikteydi.

Fatih Terim'in yokluğunda Levent Şahin takımın başında yer aldı. Fatih Terim kısa süre önce ameliyat olmuştu. Daha önce planlanan bir dinlenme programı nedeniyle iki gündür idmanda yer almadığı öğrenildi.

Fatih Terim idmana neden çıkmadı

Fatih Terim idmana neden çıkmadı

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