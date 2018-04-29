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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Fatih Terim için övgü dolu sözler! Cimbom'un eski yıldızı...
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Futbol
29.04.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

Fatih Terim için övgü dolu sözler! Cimbom'un eski yıldızı...

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Fatih Terim için övgü dolu sözler! Cimbom'un eski yıldızı...

Galatasaraylı taraftarların unutamadığı isimlerden biri Elmander. Derbilerin golcüsü, derbi öncesi konuştu.

Türkiye’de sadece iki sezon geçirdi, ama iki lig şampiyonluğu yaşadı ve ezeli rakiplerin hepsine gol attı. Özellikle Beşiktaş'a attığı son saniye golü, sarı kırmızılı taraftarların aklından hiçbir zaman çıkmayacak.

Elmander, Türkiye’deki derbi atmosferini konuştu...

Fatih Terim için övgü dolu sözler Cimbomun eski yıldızı...

- Türkiye’de oynadığınız dönemde çok sayıda önemli maça çıktınız. Özellikle aklınızda kalan bir maç var mı?
- Derbiler her zaman özeldir. Özellikle Beşiktaş’ı son dakikada attığım golle 3-2 yendiğimiz maçı unutamam. O maçta iki gol atmıştım ve çok özeldi. Benim için, taraftarlar için, herkes için, çünkü o sezon sonunda şampiyon olduk. Harikaydı. Türkiye’de derbiler her zaman çok özeldir çünkü çok büyüktür, muazzamdır. Derbilerin bu kadar büyük olduğu başka bir ülkede oynamadım.

- O maça ve attığınız gollere dair hatırladığınız özel bir şey var mı?
- Maçı çok net hatırlıyorum, ilk gol, direkten dönen topum, sonra galibiyet golü... Golden sonra taraftar adeta patladı, inanılmaz bir ses çıktı. O maçta gol attığım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum, inanılmazdı. Golden sonra tüm takım yerdeydi. Köşe gönderinin yanında üst üste çıkmıştık, inanılmazdı. Daima hatırlayacağım bir maçtı.

HER MAÇ KEYİF ALDIM
- Galatasaray’daki ilk sezonunuzda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı goller attınız. Büyük maçlarda oynamaktan daha mı çok keyif alıyordunuz?
- Galatasaray’da oynadığım her maçtan keyif aldım. Hepsi özeldi ama derbilerde her şeyin biraz daha fazlası oluyor. Atmosfer, maçın önemi... Kime karşı oynarsam oynayayım, hep aynı şekilde konsantre olurum ama bu maçlarda iyi oynadığım ve gol atabildiğim şanslıyım ve mutluyum.

Fatih Terim için övgü dolu sözler Cimbomun eski yıldızı...

- Fatih Terim’le iki sezon çalıştınız. Onunla çalışmak nasıldı?
- Sayın Terim birlikte çalıştığım en iyi teknik direktör. Onu tanıdığım ve onunla çalıştığım için mutluyum. Detayları çok iyi görür ve takımı hafta boyunca çok iyi hazırlar. Ve maç günü hazırladığı konuşması, karakteri. Soyunma odasına geldiğinde zaten herkes bunun önemli bir maç olduğunu bilir ve artık fazla söze gerek kalmaz. Onda özel bir şeyler var ve herkes onun için savaşmak ister, çünkü o “özel biri.”

- Evet, bu kadar tutkulu, futbola bu kadar aşık bir ülkede oynamadım. Elbette İngiltere’de, Danimarka’da, her yerde da futbolu çok seviyorlar, ama Türkiye’de bu biraz daha fazla. Bunu dolu bir stadyumda oynarken anlayabilirsiniz. Ve daima hissedersiniz. Oyundan çıkarken hiçbir şey duyamaz olursunuz çünkü taraftar çok yüksek sesle tezahürat ediyordur. Harikadır. Türk taraftarlar gerçekten fanatik. Bu da, İstanbul derbilerini biraz daha farklı kılıyor. (Goal)

En Çok Oynanan Bahis
  • 151Galatasaray - Beşiktaş
    1
    MS1
    2,10
    26298kez oynandı
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İşte derbi tahminleri!

GS-BJK derbisini kim kazanır?Süper Lig'de gözler hafta sonu oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisine çevrildi. Peki dev derbinin kazananı kim olur? İşte sizlerden gelen birbirinden ilginç cevaplar...
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