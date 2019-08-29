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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
29.08.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Fatih Terim - Hikmet Karaman: 6-1

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman bugüne kadar 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim’in 6-1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 

Süper Lig’in 3. haftasında yarın Kayserispor ile Galatasaray, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda mücadele edecek. Bu maç aynı zamanda iki teknik adamının da rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ilk kez 12 Eylül 1998 yılında oynanan müsabakada karşılaştı. İlk maçta Terim’li Galatasaray, Karaman’lı Erzurumspor’u 5-0 mağlup etti. 

9. randevu 

İki teknik adam bugüne kadar 7’si Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Fatih Terim hep Galatasaray’ın başında olurken, Hikmet Karaman ise Erzurumspor, Adanaspor, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Kayserispor’un yedek kulübesinde yer aldı. 
Söz konusu müsabakalarda Terim’in öğrencileri sahadan 6 kez galip ayrılırken, Karaman’ın ekipleri ise 1 kez rakibini mağlup etme başarısı gösterdi. Geriye kalan 1 maçta da kazanan taraf çıkmadı.

Kayserispor, Kayseride Galatasarayı sadece 1 kez yenebildi
Kayserispor, Kayseri'de Galatasaray'ı sadece 1 kez yenebildi!

Fatih Terim ile Hikmet Karaman'ın takımları arasında oynanan karşılaşmalar şöyle: 

Süper Lig: 20.04.2019 (Fatih Terim) Galatasaray: 3 - Kayserispor: 1 (Hikmet Karaman) 
Süper Lig: 30.11.2012 (Fatih Terim) Galatasaray: 1 - Gaziantepspor: 1 (Hikmet Karaman) 
Süper Lig: 04.02.2012 (Hikmet Karaman) Gaziantepspor: 1 - Galatasaray: 2 (Fatih Terim) 
Türkiye Kupası: 28.01.2004 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Çaykur Rizespor: 5 (Hikmet Karaman) 
Süper Lig: 17.10.2003 (Hikmet Karaman) Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 1 ( Fatih Terim) 
Süper Lig: 13.09.2002 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Kocaelispor: 0 (Hikmet Karaman) 
Süper Lig: 20.02.2000 (Fatih Terim) Galatasaray: 4 - Adanaspor: 0 (Hikmet Karaman) 
Süper Lig: 12.09.1998 (Fatih Terim) Galatasaray: 5 - Erzurumspor: 0 (Hikmet Karaman)

Fatih Terim - Hikmet Karaman: 6-1

Fatih Terim - Hikmet Karaman: 6-1

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