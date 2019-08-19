Fatih Terim, Hasan Şaş'ı bu sözlerle ikna etti
Galatasaray’ın Denizlispor maçında yaşanan olayların ardından istifa ettiğini açıklayan Hasan Şaş’ı, Fatih Terim vazgeçirdi. İmparator, “Göreve beraber geldik, gideceksek beraber gideceğiz. Kazanacak daha çok kupamız var” sözleriyle yardımcısını ikna etti.
Galatasaray'ın Denizlispor ile oynadığı maçta bir grup rakip takım taraftarıyla tartışma yaşayan Hasan Şaş, önceki gün flaş bir şekilde istifa kararı aldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada adeta tek yumruk oldu.
Cim Bom’un yardımcı antrenörüne tam destek verildi. Fatih Terim de yıllardır beraber çalıştığı Hasan Şaş’ın istifasını veto etti. İmparator’un Şaş ile yaptığı görüşmede, “Göreve beraber geldik, gideceksek beraber gideceğiz. Yolumuz daha uzun. Kazanacak daha çok kupamız var. İstifanı kabul etmiyorum” dediği öğrenildi.
Yönetim gerekeni yapacak
Kulüpten yapılan resmi açıklamada da, Hasan hocanın görevinin başında olduğu belirtildi ve şöyle denildi:
“Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır. Antrenörümüz Hasan Şaş’a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle