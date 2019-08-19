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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
19.08.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Fatih Terim, Hasan Şaş'ı bu sözlerle ikna etti

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Fatih Terim, Hasan Şaş'ı bu sözlerle ikna etti

Galatasaray’ın Denizlispor maçında yaşanan olayların ardından istifa ettiğini açıklayan Hasan Şaş’ı, Fatih Terim vazgeçirdi. İmparator, “Göreve beraber geldik, gideceksek beraber gideceğiz. Kazanacak daha çok kupamız var” sözleriyle yardımcısını ikna etti.

Galatasaray'ın Denizlispor ile oynadığı maçta bir grup rakip takım taraftarıyla tartışma yaşayan Hasan Şaş, önceki gün flaş bir şekilde istifa kararı aldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada adeta tek yumruk oldu.

Cim Bom’un yardımcı antrenörüne tam destek verildi. Fatih Terim de yıllardır beraber çalıştığı Hasan Şaş’ın istifasını veto etti. İmparator’un Şaş ile yaptığı görüşmede, “Göreve beraber geldik, gideceksek beraber gideceğiz. Yolumuz daha uzun. Kazanacak daha çok kupamız var. İstifanı kabul etmiyorum” dediği öğrenildi.

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Yönetim gerekeni yapacak

Kulüpten yapılan resmi açıklamada da, Hasan hocanın görevinin başında olduğu belirtildi ve şöyle denildi:

Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır. Antrenörümüz Hasan Şaş’a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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