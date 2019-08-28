Fatih Terim harekete geçti! Kırmızı kart gören...
Süper Lig'in yeni sezonunda Galatasaray ilk iki maçında Marcao ve Seri kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Sarı-Kırmızılı ekip bu iki maçtan da galibiyetle çıkamadı.
Galatasaray'da Denizlispor maçında Marcao, Konyaspor karşısında da Seri'nin kırmızı kart görmesi yönetimi harekete geçirdi. Teknik Direktör Fatih Terim'in de görüşlerini alan yönetimin kırmızı kart gören oyunculara ceza vereceği öğrenildi.
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