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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.02.2019 - 22:00, Son Güncelleme:

Fatih Terim: "Hakemler de hata yapabilir"

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Fatih Terim: "Hakemler de hata yapabilir"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hakem hataları konusunda geçmişte yayımlanan Kulüpler Birliği Bildirisi'ne atıf yapan Terim, "Hakemler de hata yapabilir" dedi.

Fatih Terim'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Hakemler de insandır, hata yapabilir, olaya öyle bakmak lazım. Ben 10 maç ceza yerken, 'Schalke'ye başarılar faksı gönderseler' derken 3 maç ceza yedim, diğerinden de 7 maç. Hakemler de insandır hata yapabilirler."

Maicon bir teşekkürü hak ediyor. Yaptığı hem insan olarak, hem de insani olarak alkışı hak ediyor. Oyna dedik oynadı, oynama dedik, oynamadı. Tam bir profesyoneldi. Maicon'a kulübüm adına, oyuncularım adına teşekkür ediyorum. Böyle oyuncular hep olsun."

Marcao ile Luyindama'yı uzun zamandır izlettiriyoruz ve ikisi de biri sağ ayaklı, biri sol ayaklı, ikisinin de topu oyuna sokma yeteneği yüksek, bu benim için önemli. Hem teknikleri, hem atletik yapıları, hem de gençlikleri bizim için seçim kriteri olmuştur."

Bir takım düşünün ki, her an, her saniye hücum için çaba sarf ediyor. Bu kadar çok adamlar hücum edince bazı pozisyonları da vereceksiniz. İnşallah orta sahamızın düelloları daha çok kazandığı maçları da göreceğiz ve temaslı oyunu artırabilirsek, daha iyi olacak."

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