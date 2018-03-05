Fatih Terim, Gomis ve Feghouli ile ilgili flaş transfer iddiası!
Galatasaray’ın Kardemir Karabükspor’u 7-0 yendiği maçta Bafetimbi Gomis’in attığı 4 gol Fransa’da birinci gündem maddesi oldu… Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Nagatomo ve Feghouli’ye övgüler dizilirken bombayı patlatan ise Canal Plus yorumcusu Pierre Menes oldu…
Canal Football Club programında Galatasaray’ın oynadığı futbolu öven Menes, bu sezon 65 milyon Euro’luk transfer yapmasına rağmen küme düşmemeye oynayan Lille’de Başkan Michel Seydoux’nun hedefinde Fatih Terim’in olduğunu gündeme getirdi.
Seydoux’nun bu sezon küme düşmemeleri durumunda Gomis ve Feghouli’yle birlikte Terim’i de göreve getirmek istediğini, bunu da yakınlarıyla paylaştığını ortaya attı. Terim’le henüz bir irtibat kurulmadığını ama Seydoux’nun Türk teknik adamın eline 100 milyon Euro’luk bir bütçe vererek ikna edebileceğine inandığı da yine Menes’in iddiaları arasında yer aldı. (Fotospor)
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