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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
23.02.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Fatih Terim faturayı orta sahaya kesti

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Fatih Terim faturayı orta sahaya kesti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Portekiz dönüşünde uçakta Benfica maçının tekrarını izlediği ve kritik tespitlerde bulunduğu öğrenildi.

Tecrübeli hocanın tıpkı ilk maçta olduğu gibi orta sahadaki isimlere tepki gösterdiği, “Önde baskı yapın, alan daraltın diyoruz, 1 kişi gidiyor arkasından gelen yok. Böyle yardımlaşma olur mu? Onyekuru’ya sık sık içeriye kesme yap diyoruz, her ayağına geleni eziyor. Ondan sonra 10 kişi geri dönmeye çalışıyor. İdmanda çalıştığımız pozisyonları yapamıyoruz” dediği bildirildi.

Terim’in memnun olmadığı orta saha kurgusunu Akhisar maçı itibarıyla değiştirmeyi deneyeceği ifade ediliyor.

Fatih Terim maçın ardından bu açıklamayı yapmıştı...

"Günahı UEFA'nın boynuna!"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısında konuşan Terim, "Benfica'yı tebrik ederek başlayalım konuşmaya. İlk maçta olmayan penaltı. İkinci maçtaki olmayan ofsayt nedeniyle, iptal edilen golün günahları, UEFA'nın boynuna. Ait ve alışık olduğumuz Avrupa'ya daha güçlü, daha inançlı, daha istekli döneceğimize inanıyorum. Galatasaraylıların hiçbir şüphesi olmasın. Benfica'nın iyi bir takım olduğunu kabul etmek lazım, çok iyi bir takım. Bu turnuvayı kazanabilecek bir takım. Tabii ki santrfordan gol beklenir, çok mükemmel de oynasa gol atmadığı zaman eleştirilecektir. Ama bazı oyuncuların adaptasyonu biraz uzun sürer. Umut ediyorum, ki inanıyorum, ligde ve kupada gereğini yapacaktır. Takım oyunu bu. Sadece Diagne değil, bazı oyuncularımızdan da daha fazla performans beklerdim açıkçası. Diagne bizde önemli işler yapacak diye düşünüyorum" dedi.
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