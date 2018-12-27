Fatih Terim Eren'in de üstünü çizdi
Gomis’in satılması sonrası takımdaki tek santrfor konumuna düşen Eren Derdiyok’un ‘gerekli fedakarlığı’ göstermediğini düşünen Fatih Terim, tecrübeli oyuncunun gönderilmesini istedi. 2019 Mayıs’ında sözleşmesi bitecek olan Eren’le yollar en kısa sürede ayrılacak.
Fatih Terim’den şok bir karar daha... Önceki gün ‘Bir daha gözüm görmesin’ diyerek Serdar Aziz’i artık takımda istemediğini açıkça ilan eden Terim, ligin ilk yarısında bekleneni veremeyen, futbolundan çok yaşadığı sakatlıklarıyla gündem olan Eren Derdiyok ile de yolların ayrılmasını istedi. Serdar ve Eren, 5 Ocak’ta Antalya’da başlayacak devre arası kampına götürülmeyecek.
PORTO VE FENERBAHÇE MAÇLARI
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Eren Derdiyok ile, mayıs ayı beklenmeden yolların ayrılması planlanıyor. Tecrübeli futbolcunun teknik direktör Fatih Terim’in gözünden düşmesine neden olay ise kritik maçlarda yaşadığı son dakika sakatlıkları oldu. Eren Derdiyok, Şampiyonlar Ligi’nde büyük önem sahip Porto ve Süper Lig’deki Fenerbahçe maçlarına kısa süre kala ‘ağrıları olduğunu’ gerekçe göstererek forma giymemişti.
2016'DA ALINDI
Eren’in oynayabilecek durumda olmasına karşın gerekli sorumluluğu ve fedakarlığı göstermediğini düşünen Terim, 29 yaşındaki oyuncuyu tamamen sildi. Galataray, Eren’i 2016’da 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Kasımpaşa’dan alırken, kendisine de yıllık 2 milyon 150 Euro garanti ücret ve oynadığı maçlarda puan başı 5 bin Euro vermeyi taahhüt etmişti.
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