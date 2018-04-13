Fatih Terim en çok Ndiaye'yi arıyor!
Galatasaray'ın topa sahip olmasına rağmen istenilen tempoyu yakalayamaması Fatih Terim'i Başakşehir maçı öncesi harekete geçirdi.
Gençlerbirliği mağlubiyetini masaya yatıran tecrübeli çalıştırıcı, yapılan geri ve yan paslardan şikayet ederken, Ndiaye gibi hücumu düşünen bir ismin eksikliğini hissettiklerini kabul etti. Terim, oyuncularını uyarırken, kadroda sürpriz yapabileceği öğrenildi.
Gençlerbirliği maçında Galatasaray’ın topa sahip olma oranı %76 olsa da mağlubiyetin gelmesi Teknik Direktör Fatih Terim’i, belki de sezonun en önemli karşılaşması olan Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi harekete geçirdi.
Tecrübeli teknik adam, Başakşehir maçında bu sorunu ortadan kaldırmak için çalışmalarda bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın Ankara’da topa çok sahip olmasına rağmen ilerde istenen üretkenlikten uzak kalmasını sürekli olarak geriye yapılan paslara bağlayan tecrübeli çalıştırıcı futbolculardan tempolu oynamalarını istedi.
SORUNLAR ARTTI
Sarı-kırmızılı teknik adama göre orta alanda Ndiaye gibi ön alanda dikine oynayan bir futbolcunun eksikliği hissediliyor. Ndiaye’nin takım için öneminin şu dönemde ortaya çıktığına dikkat çeken Terim ve kurmayları orta alanda istenilen futbolu ortaya koyacak, yaptığı presle rakibi yoracak bir ismin eksikliğinin hissedildiği noktasında birleşiyor. Bu durumun savunmada özellikle Maicon’la ilgili yaşanan eksikliklerin ortaya çıkmasında da etkili olduğu tespit edildi.
Hem Ndiaye gibi bir ismin eksikliğinin yanında ileri uçta görev yapan isimlerin etkisizliği de eklenince sorunlar daha da artıyor.
Teknik Direktör Terim’in orta alandaki bu problemi giderecek çalışmalar içinde bulunduğu, Başakşehir’in güçlü orta sahasına karşı bu nedenle sürpriz hamleler yapabileceği öğrenildi. (Milliyet)
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