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Fatih Terim, Cosmin Contra ile görüştü!

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına başladı. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren sarı-kırmızılı ekip, ilk antrenmanını teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdi.

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Dayanıklılık ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman kondisyon uygulamaları ve koşuyla sona erdi. Sakatlığı bulunan Mariano takımdan ayrı çalıştı.

Fatih Terim'in yardımcılığı görevine getirilen Ümit Davala ilk kez antrenmanda yer aldı. Hasan Şaş'ın ise Pro lisans kursunda olduğu için antrenmana katılmadığı bildirildi. Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü ve Fatih Terim'in Milan'dan futbolcusu Cosmin Contra da idmanı izledi. Contra, Terim ile bir süre sohbet etti.

Galatasaray, ikinci yarının hazırlıklarına akşam yapacağı idman ile devam edecek.

Futbol

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