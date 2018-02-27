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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Fatih Terim: Bu oyunculara şans vermek zorundayız
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Sıradaki Haber:Akhisarspor tepkili: Haksızlık yapıldı

Futbol
27.02.2018 - 23:46, Son Güncelleme:

Fatih Terim: Bu oyunculara şans vermek zorundayız

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Belki oyun keyifli değil ama skor keyifli, bir avantaj, hiçbir şey bitmiş değil, ikinci maçta her şey olabilir." dedi.

Terim, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ikinci yarıda yedek kulübesinden fazla çıkmadığının hatırlatılması üzerine, bunu Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un saha dışına yollanması nedeniyle ve Ümit Davala'nın da alışması için yaptığını söyledi.

Bir pozisyonda oyuncularının 5'e 1 ofsayta düştüğü için yedek kulübesinden çıktığını kaydeden Terim, "Ben futbolun son saniyesine kadar hayatım boyunca hep ciddi oldum, oyuncularımdan da bunu isterim." dedi.

Terim, sakin kalmaya devam etmek istediğini belirterek, "Muhakkak sabrımızın taştığı, sinirlendiğimiz, hafif yükseldiğimiz zamanlar oluyor ama daha dikkatli, içimizde yaşayarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Muslera'nın maç içinde sakatlığının sorulması üzerine Terim, Uruguaylı file bekçisinin önemli bir şeyi olacağını zannetmediğini belirtti.

Terim, Spor Toto Akhisar Stadı'nın çok güzel olduğunu ifade ederek, "Akhisarspor her hafta deplasman gidiyordu, artık 15 günde bir gidecek. Atmosfer çok güzel, zemin çok güzeldi, kendilerine başarılar diliyorum." yorumunu yaptı.

Kadroda 6 değişiklik yaptığının hatırlatılması üzerine Fatih Terim, her futbolcuya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı teknik adam, fazla forma giyemeyen isimlerin takım içindeki rekabeti artırmalarını ve her an hazır olmalarını istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"O yüzden bu şansı veriyorum. Galatasaray'ın veya herhangi bir takımın 28 oyuncusu boşuna değil, bir oyuncu Galatasaray'la mukavele imzalamışsa her an oynayabilir demektir. Böyle baktığımızda 6 oyuncu, belki daha fazla da değiştirebilirdim. Bazılarının performansından memnunum, bazıları daha iyi oynamalı. Gördüğünüz gibi eğer bugün Gomis'e bir şey olursa Karabük maçına hangi santrforla çıkarız, çıkamayız. Bir çok hesabı yapıyoruz. Baktığımda zaman zaman iyi işler yaptılar, gole de yaklaştık. Belki oyun keyifli değil ama skor keyifli, bir avantaj, hiçbir şey bitmiş değil, ikinci maçta her şey olabilir. Bu oyunculara şans vermek zorundayız. Bazı mevkilerimizin sıkıntılı olduğu açık. Umarım Eren de erken döner."

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