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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.11.2019 - 22:31, Son Güncelleme:

Fatih Terim: 'Bu bir kırılma anı!'

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Fatih Terim: 'Bu bir kırılma anı!'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK galibiyetinin ardından konuştu.

Fatih Terim şu sözleri kullandı;

İlk yarıdan çok memnunum. Hiç pozisyon vermedik. Hem zihnen, hem fizik olarak yıpranmış bir takımın kırılma anı olarak görüyorum bugünü. Oyuncularımı kutluyorum. Çok doğru oynadılar. İyi bir maç oldu.

Acaba oyuncular kendilerini Gaziantep'e mi sakladılar diye ironi yapalım diye düşünüyorum. Bugün bir şeylerin başlangıcı olabilir.

''BU TARAFTARIN KIYMETİNİ BİLMEK LAZIM''

Bize Galatasaray'da mücadele etmeyi öğrettiler. Formayı alan bırakmasın. Biz adil davranmaya devam edeceğiz. O forma için mücadele etsinler. Bu taraftarın kıymetini bilmek lazım. Beraber oynayacağız demiştik. Hep beraber oynamaya da devam edeceğiz.

''ADİL DAVRANMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Ömer, Emre, onların maç eksiği var, hoş görüyorum. Giren çıkan herkes bizi memnun etti, Galatasaray'da mücadele etmeyi öğrettiler. Bu formayı alan bırakmasın, biz adil davranmaya devam edeceğiz. O forma için mücadele etmek çok önemli bir şey.

''ANDONE'NİN DURUMU...'''

Andone'nin durumunu yarın MR'dan sonra daha net söylenir. Dizinde bir sorun var ama yarın kontrollerinden sonra hasar nedir öğreneceğiz.

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