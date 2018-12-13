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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber: Ali Naci KÜÇÜK
13.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Fatih Terim: "Böyle oyna, penaltı kaçır"

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Fatih Terim: "Böyle oyna, penaltı kaçır"

Fatih Terim, Porto’ya 3-2 kaybetse de takımını ortaya koyduğu mücadeleden ötürü kutladı. Tecrübeli hoca, penaltı kaçıran Feghouli’yi de överek, “Böyle oyna, penaltı da kaçır” dedi. Terim, üçüncü goldeki hatasına rağmen Ozan’ı tebrik etti.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nin son maçında Porto’ya 3-2 kaybetse de ortaya koyduğu futbolla başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere, tüm camiayı memnun etti. Terim, maçtan sonra soyunma odasına girer girmez oyuncularını tebrik etti. Tecrübeli teknik adam, önce tüm takıma yönelik bir konuşma yaparak, ortaya konulan performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

FUTBOLCULARIN MORALİ YÜKSELDİ

Terim, “Böyle oynayın, sonuna kadar vazgeçmeyin. Sizi Galatasaray tribünleri de ben de alkışlarım o zaman. Galatasaray işte böyle oynamalı. Kaybedeceksek de böyle oynayıp kaybetmelidir” diye konuştu. Terim, daha sonra maçın en iyileri arasında yer alan Sofienne Feghouli ve Ozan Kabak’a özel olarak seslendi. Porto’nun üçüncü golüne sebebiyet veren top kaybını yapan genç oyuncu Ozan’a “Sen hep böyle oyna, hata yap. Önemli değil” dedi. Terim’in bu tavrı, yenildikleri için üzgün olan futbolcuların moralini yükseltti.

İSTATİSTİKLER DE MEMNUN ETTİ

Tercübeli teknik adam ardından da maçı 3-3 getirebilecek penaltıyı kaçıran Feghouli’ye dönerek, “Sen de böyle oyna, penaltı da kaçır. Yeter ki siz böyle oynayın. Alnınızdan öpüyorum” diye seslendi. Diğer yandan Şampiyonlar Ligi’ne veda edilen Porto maçındaki topa sahip olma oranı, şut sayısı ve pas başarı yüzdesi de Terim’i mutlu etti. Sarı kırmızılılar 14 şut çekerken, yüzde 62’lik topa sahip olma oranına ve yüzde 81’lik de pas başarı yüzdesine ulaştı.

DEVLER LİGİ'NDEN 34 MİLYON EURO

Galatasaray, gruptan çıkamasa da Şampiyonlar Ligi’nde 34.2 milyon Euro’luk bir gelir elde etti. 15.25 milyon Euro katılım bedeli, 3.7 milyon Euro puan geliri elde eden sarı kırmızılı kulüp, 7.7 milyon Euro katsayı ve 7.5 milyon Euro da yayın havuzu geliri elde edecek. Bu sezon devreye sokulan katsayı uygulaması nedeniyle Türkiye’nin payına düşen havuz geliri yüzde 50 gibi büyük bir oranda azaldı. Ve bu gelirin yüzde 10’unu da Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayan ama gruplara kalamayan Fenerbahçe almıştı. Galatasaray klasmanda 26. sırada yer aldı. Geçen sezon gruptan yenilgisiz çıkarak son 16’ya kalan Beşiktaş, toplam 42 milyon Euro gelir elde etmişti.

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