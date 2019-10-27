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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.10.2019 - 21:25, Son Güncelleme:

Fatih Terim: "Böyle devam etmeyeceğiz"

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Fatih Terim: "Böyle devam etmeyeceğiz"

Süper Lig'de 9. haftada Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'da Fatih Terim, Galatasaray gibi mücadele etmediklerini söyledi. İlerleyen dönemde bazı şeyleri değiştireceklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Sorunların farkındayız, sorumluluğu alması gereken biri olarak ben varken kimsede suç bulmak istemiyorum" diye konuştu. Terim, ocak ayında büyük değişimlerin olacağı sinyallerini verdi.

Süper Lig'de 9. haftada Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'da Fatih Terim, Galatasaray gibi mücadele etmediklerini söyledi. İlerleyen dönemde bazı şeyleri değiştireceklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Sorunların farkındayız, sorumluluğu alması gereken biri olarak ben varken kimsede suç bulmak istemiyorum" diye konuştu.

Fatih Terim, Beşiktaş maçı sonrasında şu ifadeleri kullandı:

Oyunu değerlendirmen önce Galatasaray'ı değerlendireyim. Gerek bireysel olarak gerek takım olarak her şeyin farkındayız. Farkında olmakla kalmıyoruz, değiştirmeye de çalışacağız. Bir eşiği aşarsak doğru yola girecek miyiz diye... Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Maalesef bazı şeyler olmuyor. Küçük mesajlar da veriyorum açıkçası. Sorumluluğu alması gereken biri olarak ben varken kimsede suç bulmak istemiyorum. Galatasaray gibi oynamamız için uğraşıyorum. İlk yarı ilk 10 dakika dışında oyunu tam olarak kontrolüne alan, ilk 18'de 7 şut bulup kaleye hiç isabet bulamayan bir takım vardı. Bir defa Galatasaray gibi oynamamız için Galatasaray gibi mücadele etmemiz lazım.

Lig devam ediyor. Gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerek Türkiye liginde böyle devam etmeyeceğiz inşallah. Böyle oynarsak daha büyük sıkıntılar olabilir. Benim Şampiyonlar Ligi'nde kim çıkarsa çıksın diyen bir Fatih Terim var. Bazı şeyleri görüyoruz ama birçok şeyi paylaşamıyoruz. Bir bedel varsa ödeyen benim. Birinin canı yanıyorsa benim canım yanıyor. Hiçbir şeyden pes edecek halimiz yok. Değişmesi gereken şeyleri değiştireceğiz. Bu değişimde kimseyi dışarıda bırakmıyorum. Son şansların da bazılarını verdik. Ocağa kadar bizimle olacaklar elbette. Herkes oynayacak bundan sonra. Benim, bizim istediğimiz şekilde. Takım olarak birtakım şeyleri daha iyi yapmaya çalışacağız.

 Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından konuştu. Sistemde ısrar edenin ve futbolcuları sahaya sürenin kendisi olduğunu söyleyen Terim, hatanın da kendisinde olduğunu söyledi. Ocak ayında radikal kararlar alacağı açıklaması hatırlatılan Terim, “Testi kırılmadan konuştuğum için çok rahatım” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş’a konuk olan ve sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrılan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Beşiktaş’ı tebrik ederek sözlerine başlayan Fatih Terim, “Oyuna bakacak olursak çok da acımasız olmayalım. İlk 10 dakikanın haricinde ilk yarıda çok da denilen gibi bir oyun değil. Ama golden sonra maalesef öyle. Bireysel olarak, taktik olarak bir takım şeylerin farkındayız. Farkında olmakla kalmıyoruz, tam tersi acaba bu eşiği aşabilir miyiz diyorum. Büyük takımlara karşı alınacak bir iyi sonuç bize eşik atlatabilirdi ama maalesef olmadı. Ocak ayını gösteriyorum, göstermeyecek bir şey yok. Burada bir sıkıntı ve sorumlu varsa, bu benim. Hata benim zaten. Israr eden benim, bunu oynatan benim, dolayısıyla hata benim. Ama takım halinde de, bireysel bazda da Fatih Terim’in takımına benzemiyor. Benim de sıkıntım ondan. Ocak ayına kadar bu sıkıntıyı çekeceğiz. Real Madrid’de de Paris’te de bunu çekeceğiz. Kurayı çektiğimizden bu yana benim beyanatlarıma bakın, hiç benim tarzım mı? Bunu yenemeyiz, öbürünü yeneriz. Hiç benim tarzıma benziyor mu? Galatasaray’ı anlatmak, oyunun nasıl oynanması gerektiğini anlatmak hiç kolay olmuyor. En küçük takımdan en büyük takıma kadar, kimle oynarsanız rakipten az koşmak, az mücadele etmekle olmuyor. Bunun iki yolu var. Eğer bunu kompanse edecek oyuncular varsa, oyuncu değişikliği yaparız. Yoksa hangi sistem, hangi taktikle oynarsak oynayalım, işin temeli değişmez. Galatasaray sahada Galatasaray gibi oynamalı. Biraz sıkıntı çekeceğiz. Ama biz hiçbir şeyi yarıda bırakmadık, pes etmedik. Koca Beşiktaş’a yenildik. Ama biz kayıplarımıza üzgünüz. “O Galatasaray gibi oynayalım ama yenilelim” diyemediği için üzgündür Galatasaraylılar” ifadelerini kullandı.

“Testi kırılmadan konuştuğum için rahatım”

Takımda değişiklikler olacağının da sinyallerini veren Fatih Terim, “Değişiklik tabii ki görebilirsiniz. Ben testi kırılmadan konuştuğum için çok rahatım. Bir kez mağlup olduktan ya da berabere kaldıktan sonra konuşmadım. Şampiyonlar Ligi’nde kim çıkarsa çıksın, bizim için fark etmez demeyen bir Fatih Terim var. Kardeşim bizi yenebilir ama biz de bak nasıl oynayacağız” dediğim oldu mu? Yanlardan geçiyoruz. Bunun Beşiktaş maçıyla ilgisi yok. Bu arada eksik Real Madrid ve eksik Paris Saint Germain’i yenemediğimiz için de özür dileriz. Tedbir almaya çalışıyorum. Demek ki önce ben görmüyorum. Bireysel ve takım olarak herkes önümde. Sıcağı görüyoruz, sorumluluğu ben alıyorum, bedelini de ben ödüyorum. Bu eşiği bir atlayabilsek belki daha rahat gidebiliriz diye düşündüm ama gitmiyor. Önümüzde bizi bekleyen zor bir süreci inşallah atlatacağız. Biz bunun için varız. Tecrübemiz, bilgimiz ve birikimimiz de buna müsait. Hedef olarak oyuncuları bırakın, beni alın. Ben seçtim, ben koydum sahaya” diye konuştu.

“Genelde ocakta operasyon yapıyoruz, yine yaparız”

Takımda memnun olduğu isimlerin hangisi olduğu yönündeki soruyu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Fatih Terim, “25 gündür sakatlığından dolayı uzak kalmasına rağmen Lemina’dan memnun olduğumu söyleyebilirim. Ama ben memnun olmadığımı da oyuncularımın suratına söyleyebilirim. Arkadan dolanmayı sevmem. Dışarıda alışkınız arkadan dolanmaya. Son şampiyon takımın 6-7 oyuncusu var. Demek ki 1 sene daha eskidik. Bugüne kadar bunları düşünmüştük ama bundan sonra düşünmenin pek faydası yok. Memnun olmadıklarımızı da memnun olacağımız duruma getireceğiz inşallah. Biz operasyonu genelde ocaklarda yapıyoruz, yine yapabiliriz. Tabii ben kendi kendime konuşuyorum ama satmadan da alamıyoruz, bunu da biliyorum” dedi.

“17-18 yaşındakileri sahada görebilirsiniz”

Daha önce Hagi ve Sneijder gibi oyuncuları sahada serbest bıraktığı, aynı durumu Belhanda’ya da yaptığı yönündeki bir soruyu yanıtlayan Terim, “Hagi ve Sneijder’le Belhanda mukayese edilmeli mi? Ayrı bir özelliği var onun. Diğer isimler başka bir yetenek. Çenesi kırıldı, tatsızlık yaşandı. Bunların hepsi Belhanda için handikap. Ama güzel kardeşim tek tek bakmaktansa, ben potadaki herkese bakmayı doğru buluyorum. Bu yabancı kuralı varsa, 11 yabancıyla da sahaya çıkabilirsiniz. Bu ülkeye birçok oyuncu yetiştirmiş insan olarak Türk oyunculara zaten bakış açım çok açık. Belki bazılarına haksızlık etmiş olabilirim. Ama bundan sonra daha çok göreceksiniz, hatta 17-18 yaşındakileri görebilirsiniz. Teknik adamın bir oyun anlayışı vardır. Biz elimizdeki oyunculara göre hareket etmeye başladığımız zaman kayıplar oluyor. İleride baskı kurmayan, kaptırdığı topa anında şok baskı yapmayan bir Galatasaray olursa, bunun da bedelini hoca ödemeli. Bütün oyuncularımdan en fazlasını böyle mi alabilirim diye düşündük ama olmadı. Ben hata yaptım, ben yanıldım ama olabilir. Henüz ligin çok başındayız. Çok da enteresan bir durum var, seneye yeni bir takım kurmak zorundayız. Tekrar baştan başlayacağız. Bu gelen arkadaşların da intibak süresi, alışma süresi var. Biz ocak ayına kadar, sonra da mayıs ayına kadar böyle devam etmek zorundayız. Daha da 2 senemiz var, Allah yardımcımız olsun. Ama bir şeyler değişecek, bundan emin olabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

“Babel’i onore etmek istedim”

Babel’in bugün oynamasının kolay olmadığını da söyleyen Fatih Terim, “Babel yetenekli bir oyuncu ama bugün eski Beşiktaşlı bir oyuncu olarak devamlı ‘Yuh’ altında oynaması kolay olmadı. Onu çıkarmayı hiç düşünmedim. Ne oynarsa oynasın, oyuncumu onore etmek istedim. Hele hele son topu Andone’ye verebilse... Herhalde şut atmak istedi. Ama biliyorum ki Babel, Babel gibi olduğu zaman büyük katkısı olacaktır. Ama hiç durmadan oynuyor. Hollanda Milli Takımı, özel maç, ciddi maç, Avrupa Kupası Daha iyi oynayacak inşallah” diyerek sözlerini ekledi.

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