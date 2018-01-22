Fatih Terim bırakıyor... Bu akşam istifa edecek!

Galatasaray sezonun ikinci yarısının ilk maçında bu akşam Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç sonunda ise flaş bir gelişme yaşanacak...
Dursun Özbek’in göreve getirdiği teknik direktör Fatih Terim, imzayı 20 Ocak’a kadar attığını söyleyerek, kongreyi işaret etmişti.
MAÇ SONUNDA AÇIKLAYACAK
Özbek seçimi kaybedip, Mustafa Cengiz başkanlık koltuğuna oturunca gözler Terim’e çevrildi. Tecrübeli hocanın, usûlen de olsa Kayserispor maçının ardından istifasını vereceği öğrenildi.
Başkan Mustafa Cengiz ise adaylığını açıkladığı ilk gün Fatih Terim’le çalışmak istediğini söylemişti. (Fanatik)
Southampton - Tottenham (ÖZET)