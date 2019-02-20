Fatih Terim: "Yapılan algıya aldırış etmemek lazım"

Karşılaşmanın oynanacağı Işık Stadyumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Terim, ilk maçtaki 2-1’lik skorla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Bunu kaldırmanın tek yolu, rakiple sahanın her yerinde, her durumda iyi mücadele edebilmek, her türlü cevabı verebilmek. Bunun cevabı oynamak. Çünkü dezavantajlı bir skorla çıkıyoruz. Özellikle topun bizde kaldığı, oyunun kontrolünün genel olarak bizde kaldığı bir maç oynadık. Topu geri kazanma süremiz çok ciddi bir değer. 7 saniye gibi bir süre. Ancak Benfica takımı müthiş savunma ve mücadele yönünü dengede tutan bir takım. Oyunu çok iyi kontrol ettik ilk maçta. Geliştirmiş oldukları geçiş hücumları ile kalemizde tehlike yaratmaya çalıştı. Fiziksel olarak bizden daha fazla mesafe kat etmişler. Çok organize atakla gelmediler kalemize. İkili mücadelelerde bizden fazla ayakta kaldılar, bizden fazla kazandılar. Bu bilinç içerisinde yapılacak tek şey, sahanın içerisinde her şeye cevap vermek. O gün bir maç daha var diyebilirsiniz ama bugün diyemezsiniz. Yapılan algıya da çok fazla itibar etmemek lazım, 5 oyuncu oynamadı, 6 oyuncu gelmiyor gibi. Gedson Fernandes, Cervi, Salvio... Bunların hepsi daha düne kadar bu takımın çok değerli oyuncuları. Hatta bazılarını önümüzdeki günlerde değişik yerlerde görebiliriz. Benfica takımı her şeyiyle çok iyi bir takım. Ama şartlar ne olursa olsun, Galatasaray kazanmak için elinden geleni yapar. Olmazsa tebrik eder geçer ama yarın maçın bitimine kadar bizim de bu şekilde mücadele etmemiz lazım."



"BENFICA, ’ŞU OYUNCU HERKESTEN ÖNDE’ DİYEBİLECEĞİN BİR TAKIM DEĞİL, ZATEN BU YÜZDEN İYİ BİR TAKIM"



Benfica’da birçok önemli isim olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Benfica’da birçok önemli oyuncu var, bir tane değil. Yaş ortalaması genç bir takım, yetenekli bir takım. Şampiyonlar Ligi’nden de talihsiz elendiğini söyleyebiliriz. Grimaldo, Felix, birçok oyuncusu iyi oyuncu. Belki 3 ay önce Seferovic ile ilgili aynı şeyleri söylemezdik ama şu anda takımın en önemli oyuncularından birisi. Şu oyuncu, herkesten önde diyebileceğin bir takım değil, zaten bu yüzden iyi bir takım. Tüm oyuncular birbirine yakın" dedi.



"BENFICA’NIN HANGİ 11’LE GELECEĞİNİ ÇOK FAZLA MERAK ETMİYORUM"



Benfica’ya değil, kendi oyunlarına bakmaları gerektiğini kaydeden Fatih Terim, "Benfica’nın hangi 11’le geleceğini çok fazla merak etmiyorum. Burada önemli olan bizim takımımızın ne yapacağı. Biz zaten Benfica’yı İstanbul’da da, Lizbon’da da oynadığı tüm maçlarda analiz ederek oyuncularımıza anlattık. Meslektaşım hangi 11’le çıkar, kimi değiştirir bilmiyorum ama Benfica’da hangi oyuncu değişirse değişsin, derin bir kadrosu var. Çok bir şey fark etmez. Oyunun kilidini bizim ne yapacağımız çözecek çünkü 2-1 gibi bir avantajla Benfica sahaya çıkacak. 1-0 da yetmiyor bize. 2-0 veya 2 fark lazım. Çok kolay değil. Bu algı hep yapılıyor. Zaten ligi de kupayı da UEFA’yı da hepimiz çeşitli değişikliklerle oynuyoruz. Kadrosu daha derin olan, daha avantajlı oluyor. Bizim UEFA kısıtlamalarından dolayı zaten sıkıntılıydı. İlk maçı dışarıda 2-1 kazanmışsanız, maç öncesi avantajlısınızdır. Benfica kendi stadında 65 bin kişi önünde tur için avantajlı görünüyor ama bizim de kaybedecek çok fazla bir şeyimiz yok. Kaybedersek tebrik ederiz, kazanırsak yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.