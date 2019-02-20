Fatih Terim: "Yapılan algıya aldırış etmemek lazım"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFatih Terim: "Yapılan algıya aldırış etmemek lazım"
GeriFutbol Fatih Terim: "Yapılan algıya aldırış etmemek lazım"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: DHA
20.02.2019 - 20:40, Son Güncelleme:

Fatih Terim: "Yapılan algıya aldırış etmemek lazım"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Terim: "Yapılan algıya aldırış etmemek lazım"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcusu Marcao, yarın oynayacakları Benfica mücadelesi öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.

Karşılaşmanın oynanacağı Işık Stadyumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Terim, ilk maçtaki 2-1’lik skorla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Bunu kaldırmanın tek yolu, rakiple sahanın her yerinde, her durumda iyi mücadele edebilmek, her türlü cevabı verebilmek. Bunun cevabı oynamak. Çünkü dezavantajlı bir skorla çıkıyoruz. Özellikle topun bizde kaldığı, oyunun kontrolünün genel olarak bizde kaldığı bir maç oynadık. Topu geri kazanma süremiz çok ciddi bir değer. 7 saniye gibi bir süre. Ancak Benfica takımı müthiş savunma ve mücadele yönünü dengede tutan bir takım. Oyunu çok iyi kontrol ettik ilk maçta. Geliştirmiş oldukları geçiş hücumları ile kalemizde tehlike yaratmaya çalıştı. Fiziksel olarak bizden daha fazla mesafe kat etmişler. Çok organize atakla gelmediler kalemize. İkili mücadelelerde bizden fazla ayakta kaldılar, bizden fazla kazandılar. Bu bilinç içerisinde yapılacak tek şey, sahanın içerisinde her şeye cevap vermek. O gün bir maç daha var diyebilirsiniz ama bugün diyemezsiniz. Yapılan algıya da çok fazla itibar etmemek lazım, 5 oyuncu oynamadı, 6 oyuncu gelmiyor gibi. Gedson Fernandes, Cervi, Salvio... Bunların hepsi daha düne kadar bu takımın çok değerli oyuncuları. Hatta bazılarını önümüzdeki günlerde değişik yerlerde görebiliriz. Benfica takımı her şeyiyle çok iyi bir takım. Ama şartlar ne olursa olsun, Galatasaray kazanmak için elinden geleni yapar. Olmazsa tebrik eder geçer ama yarın maçın bitimine kadar bizim de bu şekilde mücadele etmemiz lazım."

"BENFICA, ’ŞU OYUNCU HERKESTEN ÖNDE’ DİYEBİLECEĞİN BİR TAKIM DEĞİL, ZATEN BU YÜZDEN İYİ BİR TAKIM"

Benfica’da birçok önemli isim olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Benfica’da birçok önemli oyuncu var, bir tane değil. Yaş ortalaması genç bir takım, yetenekli bir takım. Şampiyonlar Ligi’nden de talihsiz elendiğini söyleyebiliriz. Grimaldo, Felix, birçok oyuncusu iyi oyuncu. Belki 3 ay önce Seferovic ile ilgili aynı şeyleri söylemezdik ama şu anda takımın en önemli oyuncularından birisi. Şu oyuncu, herkesten önde diyebileceğin bir takım değil, zaten bu yüzden iyi bir takım. Tüm oyuncular birbirine yakın" dedi.

"BENFICA’NIN HANGİ 11’LE GELECEĞİNİ ÇOK FAZLA MERAK ETMİYORUM"

Benfica’ya değil, kendi oyunlarına bakmaları gerektiğini kaydeden Fatih Terim, "Benfica’nın hangi 11’le geleceğini çok fazla merak etmiyorum. Burada önemli olan bizim takımımızın ne yapacağı. Biz zaten Benfica’yı İstanbul’da da, Lizbon’da da oynadığı tüm maçlarda analiz ederek oyuncularımıza anlattık. Meslektaşım hangi 11’le çıkar, kimi değiştirir bilmiyorum ama Benfica’da hangi oyuncu değişirse değişsin, derin bir kadrosu var. Çok bir şey fark etmez. Oyunun kilidini bizim ne yapacağımız çözecek çünkü 2-1 gibi bir avantajla Benfica sahaya çıkacak. 1-0 da yetmiyor bize. 2-0 veya 2 fark lazım. Çok kolay değil. Bu algı hep yapılıyor. Zaten ligi de kupayı da UEFA’yı da hepimiz çeşitli değişikliklerle oynuyoruz. Kadrosu daha derin olan, daha avantajlı oluyor. Bizim UEFA kısıtlamalarından dolayı zaten sıkıntılıydı. İlk maçı dışarıda 2-1 kazanmışsanız, maç öncesi avantajlısınızdır. Benfica kendi stadında 65 bin kişi önünde tur için avantajlı görünüyor ama bizim de kaybedecek çok fazla bir şeyimiz yok. Kaybedersek tebrik ederiz, kazanırsak yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Roger Federer toprak korta geri dönüyor

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Zenit maçına hazır

Fatih Terim: "Yapılan algıya aldırış etmemek lazım"