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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.09.2018 - 00:37, Son Güncelleme:

Fatih Terim: Belhanda bir anlatsın bakalım...

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Fatih Terim: Belhanda bir anlatsın bakalım...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonu yayıncı kuruluşa verdiği demeçte, ağır Trabzonspor yenilgisini değerlendirdi. Tüm sorumluluğu bir oyuncuya yüklemenin yanlış olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, Belhanda'dan savunma isteyeceğini dile getirdi.

Terim'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Savunabileceğimiz bir skor değil. 1 sezonda yapmayacağımız pozisyon hataları bir maçta yaptık. Belhanda'nın tabii, çok terbiye etmemize rağmen, bireysel oyunun yanına bir de sorumsuz bir kırmızı kart eklenmesi daha zor duruma düşürdü."

Anlatsın bakalım bize bir şeyler de, biz de ona göre bir şeyler söyleyelim."

Birkaç sene sonra anlaşılacağımı düşünüyordum ama şimdi anlaşıldım. Biz dediğimizi yaptık. Söylem ve eylem örtüştü. Biz, oynatmayı düşünmediğimiz bir oyuncunun seçeceği kulübe hiçbir zaman karışmıyoruz."

Fatih Terim'i siz devre arası getirdiniz geçen sezon. Tarihte yoktur böyle arada gelmişliği. O zamandan beri size söylediği tek şey bir stoper ve bir santrfor; üstüne Gomis ve Denayer gidiyor."

Bugünkü durum oyuncu özelinde değil. Bir kısa düşen top, üç oyuncunun daha önce hiç savunma yapmamış gibi davranması. Hatalar zinciri oldu."

"SORUMSUZ DAVRANIŞINI KENDİSİNE SORACAĞIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, “Trabzonspor’a karşı kaybedebilirsiniz ama böyle değil” dedi. 

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor’u tebrik ettiğini dile getirerek, “Açıkçası biz bir yerde takılacaktık ama böyle bir takılma da beklemedim. Savunabileceğim veya herhangi bir şey söyleyebileceğim bir mağlubiyet değil. Çok net olarak bizden iyi oynadılar, hak ettiler helali hoş olsun. Tebrik ederim. Biz bir o derece kötü başladık. Bir sezonda yapmayacağımız hataları belki de 90 dakika içerisinde sığdırdık. Her maç öncesi tembih etmemize rağmen özellikle Belhanda’ya kendisini tanıdığımız için maalesef sorumsuz davranışını da kendisine soracağız. Açıkçası savunabileceğim bir mağlubiyet değil. Hiç gereği yokken erken gol yedik. Yanlış bir top hatalar zinciri derken 2-0 derken 10 kişi kalıyorsun. Kolay değil Trabzonspor karşısında bu havada bu sahada 2-0’dan, 3-0’dan sonra 10 kişi oynamak hiç kolay değil. Şu veya bu kötü demek yanlış. Hep beraber kötüydük. Onun için tebrik ediyoruz. Muhakkak ki bunların altından kalkarız. Burada bir sıkıntı yok. Ama hiç hoşuma gitmeyen beklemediğim bir mağlubiyet oldu. Trabzonspor’a karşı kaybedebilirsiniz ama böyle değil. O yüzden tebrik ediyorum” dedi. 

 

 

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