Fatih Terim beklerini değiştiriyor! Nagatomo...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçında kadroda birçok değişim yapmaya hazırlanıyor.
Tecrübeli teknik adam, bu kritik maçta ‘joker’i Linnes’in yerine değiştirecek. Yuto Nagatomo’nun Asya Kupası’nda olması nedeniyle ligin ikinci yarısına sol tarafta başlayan ve 3 haftadır da sol bekte görev yapan Linnes, yarın orijinal mevkiisi olan sağ tarafta olacak. Nagatomo da sol beke yeniden monte olacak ve 49 gün sonra G.Saray forması terletecek. Yeni transfer Mbaye Diagne de bu hafta ilk kez sarı kırmızılı formayı giyecek. Kart cezası nedeniyle Alanya’da sahaya çıkamayan Senegalli oyuncunun yarın ilk 11’de sahaya sürülmesi bekleniyor.
MARIANO RİSKE EDİLMEYECEK
Fatih Terim’in geçen hafta Alanya deplasmanında sakatlanan ve hafta boyunca antrenman kaçıran Mariano’yu da Trabzon maçında riske atmayacağı belirtildi. Kadroda 12 yabancı kısıtlamasını da göz önünde bulunduran Terim, Brezilyalı’yı Benfica maçına saklayacak.
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