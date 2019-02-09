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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fatih Terim beklerini değiştiriyor! Nagatomo...

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Fatih Terim beklerini değiştiriyor! Nagatomo...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçında kadroda birçok değişim yapmaya hazırlanıyor.

Tecrübeli teknik adam, bu kritik maçta ‘joker’i Linnes’in yerine değiştirecek. Yuto Nagatomo’nun Asya Kupası’nda olması nedeniyle ligin ikinci yarısına sol tarafta başlayan ve 3 haftadır da sol bekte görev yapan Linnes, yarın orijinal mevkiisi olan sağ tarafta olacak. Nagatomo da sol beke yeniden monte olacak ve 49 gün sonra G.Saray forması terletecek. Yeni transfer Mbaye Diagne de bu hafta ilk kez sarı kırmızılı formayı giyecek. Kart cezası nedeniyle Alanya’da sahaya çıkamayan Senegalli oyuncunun yarın ilk 11’de sahaya sürülmesi bekleniyor.

MARIANO RİSKE EDİLMEYECEK

Fatih Terim’in geçen hafta Alanya deplasmanında sakatlanan ve hafta boyunca antrenman kaçıran Mariano’yu da Trabzon maçında riske atmayacağı belirtildi. Kadroda 12 yabancı kısıtlamasını da göz önünde bulunduran Terim, Brezilyalı’yı Benfica maçına saklayacak.

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