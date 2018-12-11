Fatih Terim: "Başarısız bir tablo var"

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
11.12.2018 - 23:16, Son Güncelleme:

Fatih Terim: "Başarısız bir tablo var"

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Fatih Terim: "Başarısız bir tablo var"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçının hakkının bu skor olmaması gerektiğini söyledi.

Fatih Terim basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

İnanması zor bir maç oynadık. Şampiyonlar Ligi serüveninin sonuna geldik. Sonunda heyecanlanıp isyan da ettik ama şimdi başka sayfa açma zamanı. Skoru kabullenmek mümkün değil. İnsanın hayatında unutamayacağı maçlar vardır. Ya bu nasıl gol olmaz, nasıl atılmaz diyeceğimiz birçok an var... 2 gelmede yediğimiz 3 gol var. Artı bunlar bireysel hatalarımızdan. Ben ayrıca Muslera'nın da yere yattığını hatırlamıyorum. Schalke'den kötü bir haber gelseydi bizim için yıkım olurdu. Bir tek teselli buluyorum. Uzun zamandır özlemini duyduğumuz bir mücadele vardı sahada. Uzun zamandır beklediğimiz bir mücadeleydi. Umarım Avrupa Ligi'nde de bu performansı devam ettirip kendimize bir sayfa açarız. Şu bir gerçek ki Galatasaraylı, bu benim istediğimi istiyor. Mağlubiyeti istemeyen, kabullenmeyen adamım. Mağlubiyette oyuncuları tebrik ettiğim azdır. Futbol adına ortaya koydukları her iş beni mutlu etti. Böyle bir Galatasaray istiyoruz. Bazen kelimeler mağlubiyetinizi ifade etmez, anlatamazsınız. Ligde ve kupada bunun altına inmemelerini istiyorum.

Galatasaray'ın vazgeçme ihtimali yok. Kupada da ligde de UEFA'da da devam edecek. Şu ana kadar başarısız bir tablo var.

BİRÇOK TRANSFER OLACAK

Biz sadece santrfor peşinde değiliz. Ben zaman zaman bu mesajları verdim. Değişmesi gereken birçok şey var. Santrfor değil, bazı mevkilerin değişilmesi veya takviye edilmesi gerek. Bunların hepsi tarafımızdan tespit edilmiş. Onlar benim oyuncum; ama ihtiyaç olan bir çok yer var. Bazı arkadaşlarımızla yollarımızı ayıracağız bunlarda hiçbir sakınca yok. Bu alışverişte Galatasaray'ın kaybetmemesini istiyoruz. Eğer mümkünse sıfır ya da çok küçük rakamlarla bazı oyuncuları değerlendireceğiz. İki aşama olacak. Bir ocak iki temmuz. Bu iki ayda alacağımız oyuncu sayısı yüksek olabilir. Bir tur atacak Galatasaray kendi içersinde. Herkesin alternatifi olan bir kadro yapacağız. En ekonomik şartlarda.

 

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