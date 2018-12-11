Fatih Terim: "Başarısız bir tablo var"

Fatih Terim basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

İnanması zor bir maç oynadık. Şampiyonlar Ligi serüveninin sonuna geldik. Sonunda heyecanlanıp isyan da ettik ama şimdi başka sayfa açma zamanı. Skoru kabullenmek mümkün değil. İnsanın hayatında unutamayacağı maçlar vardır. Ya bu nasıl gol olmaz, nasıl atılmaz diyeceğimiz birçok an var... 2 gelmede yediğimiz 3 gol var. Artı bunlar bireysel hatalarımızdan. Ben ayrıca Muslera'nın da yere yattığını hatırlamıyorum. Schalke'den kötü bir haber gelseydi bizim için yıkım olurdu. Bir tek teselli buluyorum. Uzun zamandır özlemini duyduğumuz bir mücadele vardı sahada. Uzun zamandır beklediğimiz bir mücadeleydi. Umarım Avrupa Ligi'nde de bu performansı devam ettirip kendimize bir sayfa açarız. Şu bir gerçek ki Galatasaraylı, bu benim istediğimi istiyor. Mağlubiyeti istemeyen, kabullenmeyen adamım. Mağlubiyette oyuncuları tebrik ettiğim azdır. Futbol adına ortaya koydukları her iş beni mutlu etti. Böyle bir Galatasaray istiyoruz. Bazen kelimeler mağlubiyetinizi ifade etmez, anlatamazsınız. Ligde ve kupada bunun altına inmemelerini istiyorum.

Galatasaray'ın vazgeçme ihtimali yok. Kupada da ligde de UEFA'da da devam edecek. Şu ana kadar başarısız bir tablo var.

BİRÇOK TRANSFER OLACAK

Biz sadece santrfor peşinde değiliz. Ben zaman zaman bu mesajları verdim. Değişmesi gereken birçok şey var. Santrfor değil, bazı mevkilerin değişilmesi veya takviye edilmesi gerek. Bunların hepsi tarafımızdan tespit edilmiş. Onlar benim oyuncum; ama ihtiyaç olan bir çok yer var. Bazı arkadaşlarımızla yollarımızı ayıracağız bunlarda hiçbir sakınca yok. Bu alışverişte Galatasaray'ın kaybetmemesini istiyoruz. Eğer mümkünse sıfır ya da çok küçük rakamlarla bazı oyuncuları değerlendireceğiz. İki aşama olacak. Bir ocak iki temmuz. Bu iki ayda alacağımız oyuncu sayısı yüksek olabilir. Bir tur atacak Galatasaray kendi içersinde. Herkesin alternatifi olan bir kadro yapacağız. En ekonomik şartlarda.