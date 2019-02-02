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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.02.2019 - 22:09, Son Güncelleme:

Fatih Terim babasının yanına koştu

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Fatih Terim babasının yanına koştu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçının ardından vakit kaybetmeden Adana'da hasta olan babasının yanına gitmek üzere yola koyuldu.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 beraber kalan Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine alınan babası Talat Terim için Adana'ya hareket etti.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığının artması sonucu Adana'da tedavi gördüğü özel hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in tedavisi sürüyor. Göztepe karşılaşması öncesi kente gelerek babasının yanında olan Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi de geldiği kentten karşılaşmaya takımının başında çıkmak için ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısına katılmayan Terim, stattan ayrıldıktan sonra Adana'ya doğru yola çıktı. Terim'in babasının durumununu ciddiyetini koruduğu belirtildi.

"DAYAN DEDEM"

Fatih Terim'in kızları Merve Terim Çetin sosyal medya hesabından, 'Dayan Dedem' paylaşımında bulunurken, Buse Terim ise paylaştığı bir fotoğraftara 'Dua' yazdı.

Fatih Terim'in kızları Merve Terim Çetin ve Buse Terim, sosyal medyadan dedeleri için bu paylaşımları yaptı:

Fatih Terim babasının yanına koştu

Fatih Terim babasının yanına koştu

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