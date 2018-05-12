Fatih Terim: Asıl kahramanlar içerde
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Terim maç sonunda şu ifadeleri kullandı:
İyi oyunları yahut başka istatistiklerin fazla konuşulmayacağı, 3 puanların çok önemli olduğu bir yerdeyiz. O yüzden hem maça iyi başladık, golle başladık, sonra başkasını bulduk. Saha içinde top yapan, riske sokmayan, istediği zaman atak hızını ayarlayan bir Galatasaray vardı. Oyunun hiçbir anında bir sıkıntı duymadık, oyuncularımı kutluyorum. Bugün benim hem oyuncu hem teknik adam olarak 800. maçımdı. Bu galibiyeti tüm annelere, anneme hediye etmek istiyorum. 3 tane torunuma, iki kızıma hediye göndermek istiyorum. 180'in bir 90'ı kaldı. İnşallah mutlu sona hep birlikte ulaşacağız. Bu hikayeyi yazan içerideki kahramanlar. Şampiyonluk yolunda şampiyon olarak tamamlayacaklardır. Bu arada Ozan'ı da (Ozan Kabak) Galatasaray seyircisiyle tanıştırmak istiyordum. Galatasaray altyapısının tekrar harekete geçmesi istiyorum. Onun adına da memnunum diğer gençlere örnek olacak. Bu işin baş aktörü oyuncularımız. Güzel takım olduk dışarıda içeride, eksiklerimiz var dile getirmediğimiz. Doğru oynuyoruz. Bazen yanlış oynadığımızda netice almayı biliyoruz. Büyük takımlarda olması gereken şeyler bu. Burada çok iyi oynuyoruz. Ligde mağlubiyet aldığımızı hatırlamıyorum burada. Çok pozisyona girip az pozisyon veren olduk. Bunlar bizim için önemli veriler. Deplasmanda sıkıntılarımız var, 2-0 öne geçtikten sonra biraz değişik oynuyoruz. Yeni sezonla birlikte içeride, dışarıda fark etmemeli.
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