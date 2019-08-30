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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.08.2019 - 23:02, Son Güncelleme:

Fatih Terim: "Amatör değil, profesyonel kötülük var"

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Fatih Terim: "Amatör değil, profesyonel kötülük var"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Saha dışı etkenlere vurgu yapan Terim, "Organize ama amatör kötülük lafımı değiştiriyorum" dedi.

Fatih Terim şu açıklamaları yaptı:

Açıkçası beklediğimizi bulmayınca, alamayınca mecburi değişiklikleri yapacağız. O anda oyunu okuduğumuz kadarıyla taktik anlayışımız bu. Babel'i yormamış olduk. Sonuç olarak Kayserispor'u tebrik ediyorum. Çok renkli, elektirikli seyri güzel bir maç oldu. 3 puan için çok mutluyum. Galatasaray takımı böyle goller yememeli. Daha iyi olacağı kesin de, biraz boşluk ara derken daha olacağız. Bu atmosfer yaratıldı. Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor gibi bir ortam var. Geçen sene örgütlü organize işler, ama amatör demiştim. Bu sefer baya profesyonelce hamleler var. Bunu dışarıyla ilgili söylüyorum. Galatasaray camiasına çok erken olarak söylemiştim. Bunların tek ilacı var. Galatasaray olarak bir bütün şeklinde durabilmek. Ben bunu hatırlatmaya devam ediyorum. Geçen seneki lafımı değiştiriyorum. Demek amatör lafına alınmışlar. Oyuncu değiştirmeden oyuna müdahale etmeyi seven bir hocayım. Gitmek istedi Ömer peki dedim, Oynamasını istedim. Şu anda çok mutluyum bir orta saha daha kazanmış görünmüyoruz. Galatasaray 1-2 mağlup oldu yabancı konusu gündeme geldi mi? 1-2 maç kazanırız yine gündeme gelir. Ömer'in performansından mutluyum.

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