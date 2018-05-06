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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
06.05.2018 - 22:56, Son Güncelleme:

Fatih Terim: Allah'ın adaleti şaşmıyor

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bizim oynayacağımız takımı bizden önce hazırlıyor herkes. Yazılı ve görsel medya başta olmak üzere. Şimdi öbür takımı hazırlarlar” dedi. TFF’nin kupa finali tarihini değiştirmesine yönelik eleştirilerde bulunan Terim, “30 milyon Galatasaraylıyı hiçe sayıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı T.M. Akhisarspor’u 2-1 mağlup ederek, şampiyonluk yarışta önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İlk yarıda sahaya iyi bir oyun yansıtan sarı kırmızılı takımın ikinci yarıda düşüş yaşamasını neye bağladığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Terim, “Açıkçası birçok sebep sayabilirsin ama oyunun kalitesi, birinci yarının ikinci yarıyla olan değişkenliği, ikinci yarıda Galatasaray’ın hiçbir istatistikte olmamasını konuşabilirsin. Burada hiçbir şeyin 3 puan kadar önemi yok. İlk yarı müthiş başlayan arkasından da golleri kaçıran bir Galatasaray’a ikinci yarıda hiç bir talimatımız olmadı. Son zamanlarda yapmadığım bir değişikliği yaptım. Mecbur kaldım oyuna müdahalede bulundum. Bana göre o da doğru bir müdahaleydi. Buna rağmen bir penaltı artı 3-4 tane net pozisyon kaçırdık. Yine söylüyorum 3 maç kala deplasmanda oynuyorsunuz, aradaki farkı korumak istiyorsunuz. Dışarıda veya içeride bir sürü şeyler oluyor. Baskılar oyuncuyu bazen bu hale getirebiliyor. Oyuncularım belki kötü ikinci yarı oynamış olabilirler. Herkes isteğinin bilincinde hareket etti. Elinden geleni yapmaya çalıştı. Bu da 3 puana yetti dolayısıyla çok kritik bir yerde 3 puanla dönmek müthiş bir şey. Geçmişte iyi oyunlarımız çok oldu. İleride iyi oyunları tekrar takdim ederiz. 3 puanlar bazen iyi oyunlardan daha önemlidir. Aslan gibi de 3 puan aldık. Ondan sonra ‘o bu kadar koştu’, ‘bu o kadar pas yaptı’. Onlar da konuşulur. Herkesin kendine göre bir görüşü de olabilir. Herhalde artık bir içeri bir dışarı kaldık. Bizim oynayacağımız takımı bizden önce hazırlıyor herkes. Yazılı ve görsel medya başta olmak üzere. Şimdi öbür takımı hazırlarlar. Dolayısıyla oyuncularımı kutluyorum. Takımıma lazım olan bir 3 puandı“ dedi.

Fatih Terim: Allahın adaleti şaşmıyor

Gomis’in penaltı kaçırması

Golcü oyuncu Gomis’in son dönemdeki performans düşüklüğü ve kaçırdığı penaltıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Terim, “Açıkçası golcüler bazen bunu yaşayabilirler. Ben de biliyormuş gibi bir penaltı daha olursa ona attıracağım dedim. Ama penaltıdan daha kolay pozisyonlar da vardı, olmadı. Çok istediği için bazen olmayabilir. Bugün bizim takımımızın önemli bir parçasıydı. Bizim ona ihtiyacımız var. Bir daha olsa bir daha attırırız. Kendi istemeyene kadar. Biraz morali bozuktu kendisine de aynı şeyleri söyledim. Kazandıktan sonra bunlar tolere edilebilir. Başka bir skor olsaydı daha çok üzülmesine dalalet olabilirdi. O yüzden kazandıktan sonra çok önemli değil” ifadelerini kullandı.

TFF’nin kupa finali gününü değiştirmesiyle ilgili

Bir gazetecinin, “Allah’ın adaleti şaşmıyor” ve “Rakiplerimizi hazırlıyorlar” gibi söylemlerinin gerekçelerini sorması üzerine konuşan Terim, “Bence o her şeyi görüyor ve Allah’ın adaleti de şaşmıyor. Bugün berabere de kalabilirdik, mağlup da olabilirdik, çok da farklı yenebilirdik. Herkesin adaleti şaşıyor ama onun adaleti şaşmıyor. Çünkü konuşmuyoruz, seslenmiyoruz belki ama bu görmüyoruz, izlemiyoruz anlamıyoruz manasına gelmesin. Her şeyin farkındayız. Ama mümkünse konsantre vaziyetinde kalmak istiyoruz. Muhakkak ki bir defa konuşacağım. Bu son maçtan sonra mı olur, daha önce mi olur bilmiyorum. Enteresan işler oluyor. Ben de bu kadar gergin bir ortamda ben de germek istemiyorum dışarıda. O yüzden ‘adalet şaşmıyor’ diyorum. Yerli yerine oturuyor her şey. Açıkçası ben tamamen ben takımıma konsantreyim. 2 hafta daha böyle olacak. Şöyle bir örnek vereyim size; eğer kazanmasaydık bunu söylemezdim size belki sonra söylerdim. Şimdi dünyanın ne tarafında görülmüş çok önceden karar verilmiş bir kupa finali, kupa finalinden 5 gün önce cuma günü bir gün sonraya alınıyor. Bizim Akhisar ile oynayacağımız kupa yarı final maçından önce Pazar günü Başakşehir ile oynadık. Çarşamba kupa oynadık, cumartesi Alanya. Bizim rakibimiz cuma günü burada Beşiktaş ile oynadı. Biz pazar günü Başakşehir ile oynadık, Çarşamba günü elendik. Tebrik de ettik zaten. Bir bahane de bulmadık.Federasyona biz resmi olarak Galatasaray kulübü adına müracaatta bulunduk. ‘Biz Pazar günü böyle oynadık, çarşamba günü de kupa oynadık. Cumartesi günü de Alanya’ya bir tek biz gidiyoruz. Rakiplerimiz İstanbul’da. Bari şunu pazar günü 16.00’da oynayalım’ Yazılılara cevap vermiyorlarmış sözlü olarak da başkana verdikleri cevap değiştiremezlermiş. 6 günde 3 maç oynadık. Elendiğimiz için söylemiyorum. Şimdi 4. güne aldınız. Biz 3. gün deplasmana gittik. Şimdi kimseye sormadan, hiçbir gerekçe göstermeden cuma günü kupayı Perşembe’ye aldım diyorsunuz. Ya diyorsunuz ki ‘Akhisarcım sen çok üzme kendini, perşembe günü sana 4 gün veriyorum’ Halbuki çok önceden alınmış bir karar öyle değil mi? Kimse konuşmuyor. Hani stüdyolarda ‘fikstürü zor, ne dediğini anlamadık’ hani hiç kimse konuşmuyor. Kimseye bir gerekçe göstermeden 30 milyon Galatasaraylıyı hiçe mi sayıyorsunuz? Futbol federasyonu iyi hatırlayacaktır, özellikle de Ufuk Özertem. Çarşamba şampiyonlar ligi Braga maçından sonraki maçımızı cumartesi yerine cumaya almışlardı yanlışlıkla. Onun bile iptalini istemeyen birinden bahsediyorsunuz. Orada UEFA temsilcisi var. UEFA’da herhangi bir final maçı öncesi 5 gün önce kimseye hiçbir gerekçe göstermeden bir şeyi değiştirebilir misin? Çıksın anlatsın. 30 milyonluk Galatasaraylıyı hiçe sayıyorsunuz. Bu ve bunun benzeri konuları daha sonra Allah nasip ederse konuşacağız. Yeri geldiğinde gayet sakin, nezaketli şekilde konuşacağız. Yani bilmiyoruz, görmüyoruz manasında değil” diye konuştu.

Fatih Terim: Allahın adaleti şaşmıyor

“Açıkçası son günlerde hiçbir şey beni şaşırtmıyor”

'Akhisar’ın ikinci yarıdaki performansına şaşırdınız mı?' sorusuna da cevap veren Terim, “Yok hayır. Eğer Galatasaray iyi oynuyorsa hiçbir sorun yok. Galatasaray başka bir şeye bürünmüşse buradaki gibi yani 3 puan için skoru korumak gibi. Oyuncuların kafasında bu vardı, benim hiç böyle bir felsefem olmadı. Ama bazen bu olur. O yüzden gayet doğal. Esasında ilk yarının bir benzeri de olabilirdi Akhisar bize çok hücum ederken. Aldığımız her top pozisyon oldu. Onda çok başarılı olamadık. Sakatlık yaşadık, erken değişiklik yaşadık. O yüzden şaşırtmadı. Açıkçası son günlerde hiçbir şey beni şaşırtmıyor” dedi.

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