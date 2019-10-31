Fatih Terim - Ali Koç polemiğinde yeni gelişme!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında yaşanan gerilimin ardından yeni gelişmeler yaşanıyor...
Fatih Terim ve Ali Koç arasında çıkan polemiğin ardından Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan ve Ali Koç'a ait olan Divan Restaurant'ın sözleşmesini feshetmişti.
Galatasaray'ın fesih için Ali Koç'a tazminat ödediği iddia edilmişti.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile yaptığı konuşmayı aktarırken tazminat bedeli ödemediklerini belirtti.
Twitter hesabından paylaşım yapan Işık, ''Az önce Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay’la konuştum, Fatih Terim ve Ali Koç arasındaki polemiğin ardından “Koç Holding’e ait Divan’la sözleşmemizi hiçbir tazminat ödemeden feshettik” dedi.''
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