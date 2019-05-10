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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
10.05.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Fatih Terim açıkladı! Transfer...

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Fatih Terim açıkladı! Transfer...

Fatih Terim, önceki akşam Galatasaray Düşünce Derneği'nin konuğuydu. Kulüp üyeleriyle bir araya gelen Terim, çarpıcı açıklamalar yaparken adeta içini döktü:

"Galatasaray'ı başkan ve yönetim idare eder. Florya'dan idare edilmez. Asla böyle bir şey olmamıştır. Zaten hiçbir başkan da buna müsaade etmez. Ama şahsi hesaplar, kaygılar dile getiriliyor. Divan Kurulu'nda konuşacağım. Hiç kimsenin bilmediği kadar Galatasaray'ı biliyorum."

"Ünal Aysal döneminde gitmek istediğim için gitmedim, istenmediğim için gittim. Gönderilme isteğini görürsem yine giderim."

"Allah kimseyi parasız bırakmasın. Zaten problem burada başlıyor. Avrupalılarla konuşunca ilk cümle şöyle oluyor; "Bizim paramız yok." En iyisini, en ucuzunu, en çok performans verecek olanı arıyoruz. Nerede, kurtlar sofrasında. Bizim konuştuğumuz rakamlar Avrupa'da konuşması ayıp olan rakamlar"

"Hayatım boyunca yönetimleri suçlamadım. Hep şunu söyledim çıkın deyin ki paramız yok. Çıkar derseniz ki ben onu da alacağım, yıldız da alacağım bu olmaz."

"Şu an bir arkadaşımız İtalya'da, bir arkadaşımızı tekrar Mısır'a gönderiyoruz. Listemizde dünyanın her yerinden 15-20 isim var. Paramız olsaydı Tetteh diye bir oyuncu vardı. Konuştuk, her şey tamam. 3-4'e alacağımız oyuncuyu 7-8'e alamadık."

DİAGNE 10 MİLYON EURO EDER!

"Diagne 10 milyon Euro verilmesi gereken oyuncudur. Başkan da yönetim de doğru yapmıştır. Galatasaray bu 10 milyon Euro'yu kaybetmeyecek. Almasını bilmek kadar satmasını da bilmek lazım. Luyindima'yı almak istersek 3 milyon 800 bin Euro eksiyle başlayacağız. Ama alacağız.. "Marcao ve Luyindama'nın çok büyük rakamlar kazandıracağını düşünüyorum. Marcao için 15 gün canımıza okudular, 3-4 milyon Euro verilir mi diye. Şimdi de Allahım Marcao nerede!.."

Fatih Terim açıkladı Transfer...

KEŞKE UEFA'DAN CEZA ALSAYDIK!

"Her üç ayda bir teknik heyet ve futbolcuların borçsuzluk kağıdı imzalaması gerekiyor. Geçmişten gelen bir borç yok mu? Önceki yönetimden gelen borç yok mu? Günahı ne Mustafa Cengiz'in?.. "

"O zaman ne yapıyoruz, aman kardeşim ne kadar satabiliyorsak o. Keşke UEFA bize bu sene ceza verseydi. Çünkü mevcut sınırlamadan dolayı zaten kadroyu kullanamadık. Ekonominiz iyiyse benim yerime Mourinho'yu da alırsınız. En iyi kadroyu da kurarsınız."

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