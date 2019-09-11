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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
11.09.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Fatih Terim 6 yıldır onu istiyordu! Sonunda...

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Sarı-kırmızılı teknik heyetin yeni Selçuk İnan gözüyle baktığı 24 yaşındaki futbolcuyu, Fatih Terim 2013’te de istemiş ama Bucaspor bu transfere izin vermemiş

Bonservis ödenip ödenmediği tartışmaları gündemi meşgul eden Taylan Antalyalı transferinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2013'te görevdeyken Taylan'ı istemiş ancak Bucaspor ikna edilememiş. Terim ile Taylan'ın yolu 6 yıl sonra sarıkırmızılılarda kesişti. Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemde Liverpool'un ilgilendiği Taylan, geçen sezon Erzurumspor'da sergilediği performansla dikkat çekti. Skorer orta saha eksikliği hisseden sarı-kırmızılı teknik heyet, 'Yeni Selçuk' gözüyle baktıkları Taylan Antalyalı için ısrarcı oldu.

Transferde usulsüzlük Michael Seri...
Transferde usulsüzlük! Michael Seri...

NZONZİ-SERİ-LEMİNA ÜÇLÜSÜNÜ ZORLAYACAK
ERZURUMSPOR 1.5 milyon Euro bonservis talep ettiği için süreç uzadı. 24 yaşındaki oyuncu transferin son günü 4 milyon TL'ye serbest kalıp Florya'ya geldi. Sezon sonunda Selçuk İnan'a veda edecek Galatasaray, 4 yıllık sözleşme imzalayan Taylan Antalyalı için planlarını uzun vadeli yapıyor. Selçuk, Şampiyonlar Ligi listesinde Taylan'a tercih edilse de 1995 doğumlu orta saha oyuncusu lig ve kupada Nzonzi-Seri-Lemina üçlüsünün ilk alternatifi olacak. A Milli Takım'a hiç oyuncu gönderemeyen Galatasaray'da Taylan'ın sarı-kırmızılı formayla göstereceği performansla Şenol Güneş'ten davet alacağı düşünülüyor.

KRİZ DEVAM EDİYOR
G.Saray'ın Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı'nın transferindeki kriz sürüyor. G.Birliği, 24 yaşındaki orta sahanın satışından pay sahibi olduğunu belirtip yargıya gideceğini açıklarken, Bucaspor'dan ise "Siz bize Taylan transferinde kazık atmıştınız. Aynı konu için ağlamayın" resti gelmişti. Dün de G.Birliği şu açıklamayı yaptı: "Taylan Antalyalı'nın Erzurumspor ile yaptığı sözleşmeye "sonraki satışından yüzde 40 pay" maddesini koyan külübümüz, hukuki süreç sonucunda haklı bulunur ise bu payını alacaktır. Bucaspor'un devam eden hakkı da bu aşamada devreye girecektir."

Fatih Terim 6 yıldır onu istiyordu Sonunda...

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