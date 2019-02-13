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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Fatih Terim 5 bin 461 gün sonra ilk kez Avrupa Ligi'nde!
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Futbol
İHA
13.02.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Fatih Terim 5 bin 461 gün sonra ilk kez Avrupa Ligi'nde!

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Fatih Terim 5 bin 461 gün sonra ilk kez Avrupa Ligi'nde!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 bin 461 gün (14 yıl, 11 ay, 11 gün) sonra Benfica maçıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde yer alacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında evinde Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, tekrar Avrupa Ligi’nde mücadele etmiş olacak.

Terim, bu organizasyonun eski adı olan UEFA Kupası’nı sarı-kırmızılılar ile 17 Mayıs 2000 tarihinde finalde İngiliz temsilcisi Arsenal’i geçerek kazanmıştı. Deneyimli teknik adam, UEFA’nın en prestijli ikinci organizasyonu UEFA Kupası’nın yeni adı olan Avrupa Ligi’nde ilk kez mücadele edecek.

Fatih Terim, Kupa 2'de en son maçına 2003-2004 sezonunda çıktı. O sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubu üçüncü sırada bitiren sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Kupası'nda devam etmişti

İspanyol ekibi Villarreal ile UEFA Kupası 3. Turu'nda eşleşen Cimbom, ilk maçta İstanbul'da 1-1 berabere kalmış, deplasmanda ise 3-0 mağlup olarak kupaya veda etmişti. Villarreal ile 3 Mart 2004 tarihinde deplasmanda oynanan müsabaka ile en son bu kupada yer alan Terim, bu tarihten 5 bin 461 gün (14 yıl 11 ay, 11 gün) sonra yine Kupa 2'de boy gösterecek.

Fatih Terim, Trabzonspor galibiyetinin ardından bu açıklamayı yapmıştı...

"Hakemler de insandır, hata yapabilir"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor galibiyetinin ardından soruları yanıtladı. Futbolcuların bugün 3 puanı söküp aldığını söyleyen Terim, Galatasaray’ın da 3 kulvarda kupalara talip olduğunu söyledi. Terim, "Diagne oynarsa o atar penaltıları. Oynamazsa başkaları atar. Galatasaray’ın hiçbir zaman bulunan kupalardan ya da şampiyonluk iddiasından vazgeçtiği söylenemez. Her zaman bütün mevcut hedefleri kazanmak için sahaya çıkar. Dün 14 maç vardı, iddiamız vardı. Bugün 13 maç kaldı ve iddiamız var. Hakemler de insandır, hata yapabilir. Yerli yabancı konusunu kim gündeme getiriyorsa, bana göre bir ajandasına bakmak lazım. Ben daha önce fikrimi beyan etmiştim. Yerli yabancı meselesine takılanlar, kupa maçlarında sahaya çıkan yerli oyuncular ve akademimizden çıkan oyunculardan da bahsediyorsa, samimidir. Bizim şans verdiğimiz 11-12 genç oyuncudan aynı oranda bahsediyorlarsa, takdir etmek lazım. Biz İstiklal Marşı’nı kenarda çok güzel söylüyoruz. Hayatımız boyunca Ay-Yıldızı göğsümüzde taktık hizmet ettik. İstiklal Marşı’nı en güzel biz söyleriz, söylemek de yetmez, yürekte yaşamak gerekir" dedi.
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