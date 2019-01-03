Fatih Terim 2 ismi açıkladı: 'Başarılar diliyorum'
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok için açıklama yaptı. Tecrübeli teknik adam iki futbolcuya da kariyerlerinde başarılar dilediğini söyledi.
Fatih Terim'in açıklaması şu şekilde:
"Serdar’ı da Eren’i de çok seviyorum. Her iki oyuncumu da çok seviyorum ve onlara, kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum.
Yazılıp çizildiği gibi bir günlük, son maçlık bir mevzu da değil bu karar. Bu nedenle teknik olarak sezon sonuna kadar kalan kısmı için kadro planlamamızda yoklar.
Yolları açık olsun, çok başarılı olsunlar isterim. Bu güne kadarki emekleri ve katkıları için hem kendi adıma hem de teknik heyetim adına teşekkür ediyorum"
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