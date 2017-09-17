Fatih Saboviç'ten 'Dev Final' öncesi değerlendirme

1- Finalin kaderini kimler ne şekilde etkileyebilir?

Kağıt üzerinde bakıldığında, Slovenya kanadında Doncic, Dragic ve Vidmar öne çıkıyor. Sırbistan açısından ise maçın kader adamı Bogdan Bogdanovic olacak. Marjanovic de boyalı alanda etkinlik gösterirse maç kafa kafaya gidebilir. Olası bir 'son çeyreğe yakın skorla girilmesi' durumunda ise -koç Aleksandar Djordjevic bunu önceden hesap ederse- Bogdan'ı final periyodunda tam randımanla devreye sokup sonuca gitmeyi deneyebilir.



2- Salon atmosferi nasıl? Hangi taraftar seyirci açısından ağır basıyor?

Slovenya da, Sırbistan da bu finale özel olarak Türkiye'ye binlerce taraftar getirdi. Sayı anlamında Slovenlerin ağır bastığı gözle görülüyor. Maç öncesi salon önünde çok sayıda alkollü taraftar vardı ancak iki eski Yugoslav ülkesinin taraftarları hep birlikte eğleniyordu. Maç öncesi Sırplar, pota arkasındaki kalabalık Sloven grubun yanından alınıp yine Slovenlerin olduğu -ama azınlıkta- bir tribüne yönlendirildi. Yetkililer muhtemelen, politik açıdan aralarında gerginlik bulunmayan iki ülke taraftarları alkollü oldukları için böyle bir uygulamaya gitti.



3- Finalde sürpriz yaratabilecek oyuncu/oyuncular kimler olabilir?

Slovenya cephesinde ekstra katkı olarak iyi iş çıkaran Randolph ile Prepelic'in oyunu bu gece de çok önemli.

Sırbistan cephesinde ise, Macvan, Jovic, Milosavljevic ve Kuzmic takımları adına fark yaratabilecek isimler olarak öne çıkıyorlar.