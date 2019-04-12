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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.04.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Fatih Saboviç ve Ali Naci Küçük Fenerbahçe-Galatasaray öncesi gelişmeleri değerlendirdi

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Fatih Saboviç ve Ali Naci Küçük Fenerbahçe-Galatasaray öncesi gelişmeleri değerlendirdi

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe ve Galatasaray muhabirleri Fatih Saboviç ve Ali Naci Küçük, dev derbi öncesi tüm gelişmeleri değerlendirdi.

Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe ve Galatasaray muhabirleri Fatih Saboviç ve Ali Naci Küçük, dev derbi öncesi tüm gelişmeleri değerlendirdi.

Derbi öncesi iki takıma dair son dakika bilgileri 'Muhabirinden' programında konuşuldu.

Ali Naci Küçük'ün sözleri şöyle;

Can Bartu'nun vefatı sonrası inşallah dostça bir derbi mücadelesi izleriz. Umarım hak eden kazanır; kavga, gürültü, olayların konuşulduğu bir derbi olmaz. Galatasaray için Metin Oktay ne ise, Fenerbahçe için de Can Bartu odur. Bu iki kulüp gazozuna dahi oynasa Türkiye'de futbol izleyen herkesin nefeslerini tuttuğunu biliyoruz. Bu da bizim El Clasico'muz. Güzel bir 90 dakika bekliyorum.

MARCAO VE LUYİNDAMA'NIN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Galatasaray'da Marcao ve Luyindama Kadıköy'de forma giyemeyecek. İkisinin de gördüğü kartlar kendi hataları. Böyle bir maç öncesi bu riskler alınmamalıydı. Luyindama'nın pozisyonu yoruma açık pozisyon. Marcao'nun sarı kartı da doğal. İki ismin yokluğunda Donk yüzde 100 stoper olarak oynacak. Partneri Semih Kaya ya da Ahmet Çalık olacak.

FERNANDO FARK YARATMALI

Fenerbahçe duran toplarda kalesinde gol görüyor. Galatasaray ise duran toplarda geçen senelere oranla daha iyi konumda. Fernando geçmiş yıl performansına ulaşabilirse Galatasaray Kadıköy'de fark yaratabilir. Belhanda ve Feghouli durduğu zaman deplasmanlarda etkinlik azalıyor.

Maçın berabere gitmesi durumunda ilerleyen dakikalar için avantajlı taraf Galatasaray olabilir. Sarı kırmızılıların sabırlı olması gerekiyor. Galatasaray'ın 20 yıldır kazanamadığı bir derbi. Terim 'Unutulmazlarımız var' demişti. 2011-2012 finalinde beraberlik şampiyonluğu getirmişti. Galatasaray bir o kadar önemli bir maça çıkacak.

TARAFTARA AÇIK İDMAN BU KEZ YOK

Geçmiş yıllarda Terim, idmanı taraftara açmıştı. Bu kez taktiksel çalışmalara ağırlık vermek için Galatasaray son çalışmasını Florya'da yapacak. Kampı da 4. Levent'te bir otelde yapacak. Daha sonra Şükrü Saraçoğlu Stadı'na geçilecek. Galatasaray'da uzun dönemdir galibiyet primi uygulaması rafa kalkmıştı. Yine aynı uygulama devreye girecek. Bu noktada sadece Kadıköy'e özel bir prim belirlendi. Cengiz ve yönetimi maçın kazanılması durumunda futbolculara bu primleri dağıtacak.

Ankaragücü deplasmanında Fenerbahçe'nin iyi bir oyun çıkardığını düşünüyorum. Hasan Ali Kaldırım'ın son derbilerde 'Volkan Demirel' gibi takımı ateşleyici bir role büründü.

MAÇ NE OLUR?

Favori Fenerbahçe ama ben sürprizin yaşanabileceğini düşünüyorum. O sene bu sene diyorum (gülerek).

Fatih Saboviç'in görüşleri ise şu şekilde;

DERBİDE VOLKAN DEMİREL SÜRPRİZİ

Mehmet Ekici'nin yokluğu ikinci üçüncü bölge geçişlerinde sıkıntı yaratacak gibi gözüküyor. Moses, Isla gibi isimlerin performansı ciddi anlamda teknik heyeti tatminsizliğe itti. Yanal'ın Harun'un yerine derbilerdeki tecrübesiyle Volkan Demirel'i ilk 11'de oynatmasını bekliyoruz.

FUTBOLCULAR CAN BARTU İÇİN DE OYNAYACAK

Zajc, Ekici'nin yokluğunda görev alabilir. Ersun Yanal da takımla yaptığı görüşmelerde erken baskı yaparak öne geçmenin planlarını yapıyor. Takım içerisinde şu an bir kenetlenme yaşandı. Can Bartu'nun vefatı sonrası takım onun için de oynayacak. Bir Galatasaray galibiyeti taraftarının gönlünün alınması açısından da önem teşkil ediyor.

KADIKÖY'DE VEDA HAVASI OLACAK

İlk yarıdaki maçtaki misafirperverliğin ardından Sayın Ali Koç'un Galatasaray heyetinin gelişi ve gidişiyle ilgili sorun yaşanmaması adına titizlik gösterdiğini biliyoruz. Kadıköy'de çok büyük bir coşku olacaktı ama şimdi Can Bartu'nun vefatı sonrası bir veda havası olacak. İki takım arasındaki son maçlar öncesi ilginç nokta, son 10 maç 14 gol ve toplam 6 kırmızı kartın çıkması. Sahada da Fenerbahçe ve Galatasaray var. Tabi ki bir gerginlik olacaktır.

EKSTRA ÇALIŞMA

Ankaragücü maçında kaçan goller sonrası Fenerbahçe, son vuruşlarla ilgili ekstra çalışmalar yapıyor. Ankaragücü maçında 45 dakikalık sürede iyi bir performans vardı.

MAÇ NE OLUR?

Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını düşünüyorum. Benim hissettiğim; 2-1 Fenerbahçe alır.

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