Fatih Saboviç ve Ali Naci Küçük Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi

Derbi sonrası iki takıma dair son dakika bilgileri 'Muhabirinden' programında konuşuldu. İşte konuşmalardan satırbaşları:

Ali Naci KÜÇÜK: İki kritik karar maçın skoruna etki eden hatalar. Elbet hakem hataları var, Ali Palabıyık'ın yanlışları var. Art niyetli olduğunu söyleyebilir miyiz? Galatasaray'da böyle bir tepki var. Yaptığı hatalarda kesinlikle hemfikirim. Tarafsız yönetmesi gereken bir maçta futbolun konuşulamadığı hakem yönetimi sergiledi. Fatih hocanın söylediği gibi gerekirse hakemi de yeneceksin. Galatasaray'ın da hakemi yenip 20 senelik geleneğe son vermesi gerekirdi. Galatasaray'ın teknik ve taktik hataları da var. Bu açıdan da özeleştirisini yaptı Fatih hoca....

Fatih SABOVİÇ: Gol Fenerbahçe 9 kişi iken geldi. Benim isimlerden, kulüplerden bağımsız olarak dile getirmek istediğim şeyler var. Can Bartu'nun şöyle bir cümlesi vardı. İnsanlar futbol, futbolcu ve kulüp sevgisi için stada gelirlerdi. Şimdi ise küfretmek için geliyorlar. Ben buna katılıyorum açıkçası. Sokakta böyle reaksiyon veren insanlar kalabalığın içine girdiği vakit meşru kılıyorlar. Bu hepimizin ayıbı. Renklerden bağımsız olarak bunu söylüyorum.

"VOLKAN EFSANE OLAMAZ"

Ali Naci KÜÇÜK: Fenerbahçe kaptanının olayları sakinleştirip durdurması gerekirken, kendisine şişe atılan yarımcı antrenöre 'tribünleri niye provoke ediyorsun' demesi... Volkan Demirel efsane olamaz. Olamayacak bana göre... Bugün bir Ergün Penbe'ye kimse bir şey diyebiliyor mu hiçbir camiadan. Dün yaşananların yakışmadığını düşünüyorum. Hakemi konuşuyoruz, hakemi hataları var. Galatasaray mağdur olmuştur. Belki şampiyonluktan olmuştur. VAR odası hakemi uyarıyor. 10 kişi oynayan Fenerbahçe'nin 9 kişi kalma ihtimali. Topal'ın Linnes'in karnına basması. Galatasaray'ın 3 puanı almamasındaki en büyük faktördü.

Emre Akbaba 10 numara olarak maça girdi; sürekli yan pas... Kanatlar orta sahaya, orta saha kanatlara veriyor. Linnes atakları organize etmeye başladı. Emre hiç dikine, ara paslara imza atamadı. Emre yerine Selçuk İnan'ı alsam demiştir hoca kendi kendine. Sinan Gümüş, son dakikada çaprazda saçma sapan bir suça imza attı. Kendi kahraman olmak istedi. Mitroglou son dakikada oyuna girdi. Ona fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sinan Gümüş ve Emre Akbaba oyun anlamında en hayal kırıklığı yaratan isimlerinden oldu. En büyük taktiksel hata, Feghouli'nin kenara gelmesi oldu.

Fatih SABOVİÇ: Belhanda'nın kendisinin alınmasını istediğini Fatih Terim de dile getirdi. Belhanda'nın olmadığı sonlara doğru hissedildi. Fenerbahçe golden sonra hızlı reaksiyon verdi. Oynayacağı bile tahmin edilmeyen Eljif sahneye çıktı. Galatasaray öne geçtikten sonra, zaten eksik bir takım var, Galatasaray'ın bu sefer üstünlük kurması söz konusu olabilir mi demişti. Eljif şapkadan çıkan bir tavşan gibiydi.

Ali Naci KÜÇÜK: VAR hakem hatalarının düzeltilmesi için geldi.. Bazılarına VAR değil, ar lazım. Hakemin, VAR odasının çağrısına uyup pozisyonu izlemesi gerekiyordu. Herkes net bir şekilde faul olduğunu söyledi Feghouli'ye yapılan hareket. Moses bilerek mi atıyor dirseği, o zaman niye sarı kart verdin. Yanlış hakem kararlarına imza atıldı. Bu, bütün Türkiye'nin izlediği, şampiyonluğun kaderini değiştirecek bir maçta oldu.

Fatih SABOVİÇ: Hasan Ali'nin bir teması olmadığı, Galatasaraylı futbolcunun kendi kendine takılıp düştüğü şeklinde bir görüş vardı. Sonradan başka bir görüntü ortaya çıktı, eliyle müdahale ettiğine dair. Bu mesleği seçmemin sebeplerinden birisi her daim objektif kalabilmek. Ülkemizden her zaman kraldan çok kralcıların bu kan kayıplarına, kaoslara yol açtığını düşünüyorum. Ersun hoca 2. yarının lideri olacağız demişti. Hesapları tutmuyor, planları gitmiyor. Teknik anlamda hayata geçirilemeyen planlar söz konusu. Rakibimizin avantajını elinden alarak onları şampiyonluktan ettik diyerek, sosyal medyadan tepki çekti. Genel kanı ve genel ses böyle diyor.

Ali Naci KÜÇÜK: Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik demesi, hedefin ve vizyonunun dar olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe taraftarının da buna tepki göstermesi çok normal. Fenerbahçe'nin 10 kişiyle Galatasaray'a karşı 1 puan alması başarıdır. Fenerbahçe'nin bu haliyle seneye şampiyon olacağını düşünüyor musunuz? Her attığını vurması lazım Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'den Galatasaray'a alacağın kaç futbolcu var.

"DERBİNİN EN GÜZEL HAREKETİ..."

Fatih SABOVİÇ: 2-3'ü geçmez. Belki duran top etkinliğiyle Valbuena denilebilir. Biz burada skandal konuşacağız desek çok ses getirir ama derbinin en büyük güzelliği.... 63. dakikada Skrtel Muslera ile çarpıştı. . Skrtel yerde kalınca orada bir depar var. O depar Galatasaray takım doktoru Yener İnce'ye ait. Yener beyin müdahalesiyle hayata döndü diyebiliriz. Çünkü anında müdahale gereken bir olaydı. Fenerbahçe yönetiminin de kendisini tebrik etmesini beklerdim.

Ali Naci KÜÇÜK: İki Fenerbahçe maçı Galatasaray'a büyük zarar verdi bu sene. İlk maçta Galatasaray'a verilen cezalar sonrası ağır yaralı çıkmıştı. Burada hakem hataları ön plana çıktı. Galatasaray şampiyon olursa gerçekten bunun en büyük sebebi Fenerbahçe olur. Ersun Yanal bu açıdan mutlu olabilir; ama Fenerbahçe'nin hedefi Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk olmalı...

"ELJIF ELMAS'A TEKLİF 10 MİLYON EURO CİVARI..."

Fatih SABOVİÇ: Eljif 1999 doğumlu. Gelecek vaat eden bir oyuncu. Birçok maçta mevkisinde oynatılmadı, bundan da rahatsız olduğunu biliyorum. Milli arada Makedonya milli takımında çok iyi maçlar çıkardı. Ersun hocayla ve yönetimle konuşup açıkça formayı istemiş. Burada Ersun hoca güvendi ve bir şans verdi. Eljif de bu şansı karşılığını verdi. Hayalini gerçekleştirmiş oldu gol atarak. Eljif'le ilgili son dönemde yüksek rakamlar verileceği yönünde haberler çıktı. Onun birden çok talibi var. İngilitere tarafından teklif yok. 20 milyon Euro bir teklif iddia ediliyordu ama 8-10 milyon Euro civarında teklif varmış. Birçok takımdan ona teklif var. Fenerbahçe yönetiminin bu konuda alacağı karar ise kulübün finansal durumuna ve kalan maçlarına bağlı.

Ali Naci KÜÇÜK: Onların hepsi Suriyeli demek futbolcu şımarıklığı. Normal, düzgün bir adam bunu yapmaz. Bence Sinan Gümüş, Galatasaray'daki geleceğini ve kariyerini dün gece kaybetti. Beşiktaş arkadan geliyor, önde olduğu gibi arkada da iyi bir rakibi var. Beşiktaş'ın Başakşehir'i geçeyim derken, arkadaki Beşiktaş'a dikkat etmesi lazım.

Fatih SABOVİÇ: Soldado ve Hasan Ali haftaya olmayacak. Çok çok ciddi eksikler. Hasan Ali oyunun iki tarafını da iyi oynayan bir isim. Soldado da son maçlarda 5 gole katkı vermişti.

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