EFES TAKIM RUHUNU YAKALAMALI FENER 'KAHRAMANINI' BULMALI

1- Hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Doğuş sezona beklenen oyun formunu tutarak giremedi. Bunun sebepleri neler?

Anadolu Efes’te takım deyim yerindeyse ‘baştan yaratıldı’ sezon öncesi... Bir de bunun üzerine Derrick Brown’ın sakatlığı eklendi. Fikstür dezavantajıyla önce zorlu Pınar Karşıyaka deplasmanında, sonra da THY EuroLeague’de turnuvanın favorilerinden Real Madrid’e karşı kaybettiler. Takım ruhunu bir an evvel yakalamaları, başarı için şart...

Fenerbahçe ise, Banvit’le yaptığı Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde sergilediği oyunla olumlu sinyaller verip, ligde rakibini bir kez daha mağlup etse de ‘son top kahramanını’ bulamayıp EuroLeague’de Unicaja Malaga’ya yenildi. İki takım için de sezonun geri kalanındaki gidişatı direkt etkileyecek çok kritik bir randevu olacak.

DEV MAÇIN KIRILMA NOKTASI:

DIŞ ATIŞ PERFORMANSLARI

2- İki ekibin birbirlerine karşı artı ve eksi yönlerine göz atacak olursak hangi kritik noktalara değinebiliriz?

Henüz sezonun başındayız ve iki ekip de ‘sistem oturtma’ derdinde... Ancak şu ana dek izlediğimiz kadarıyla, Fenerbahçe pota altında Datome, Vesely ve Thompson’la Anadolu Efes’i zorlayabilir. Bunun yanı sıra, ligdeki Banvit ve EuroLeague’deki Malaga karşılaşmalarının ikisinde de yüzde 50’lik 3 sayı ortalaması tutturan bir Fenerbahçe görüyoruz.

Diğer yanda ise Anadolu Efes, ligde Pınar Karşıyaka deplasmanında dış atışlarda yüzde 21.4, Real Madrid karşısında yalnızca yüzde 14.3’te kaldı. Yine de Efes, arkadaşlarına alan yaratan ve penetreleriyle etkili olan Ledo ile McCollum’un arzulu oyunu F.Bahçe’yi zorlayacaktır.

FENERBAHÇE DAHA MORALLİ AMA ANADOLU EFES'İN DE KADER MAÇI

3- Zorlu karşılaşma öncesi iki takımın içinde bulunduğu durum nasıl? Hangisi daha moralli ve bu maça hazır?

Perasovic ve Obradovic birbirini yakından tanıyan iki isim... Güzel bir basketbol akşamı olacağından kimsenin şüphesi yok. Fenerbahçe, son maçtaki Unicaja Malaga yenilgisini hiç beklemiyordu. Son topta Sloukas bekleneni yapamadı ve takım sahadan 68-67 mağlup ayrıldı. Sarı lacivertlilerin, Bogdanovic’ten sonra yeni bir lidere de ihtiyaç duyduğu aşikar. Anadolu Efes’e göre daha moralliler...

Efes cephesinde ise yeni düzenin oturması zaman alacak gibi... Perasovic ve teknik heyetin morali epey bozuk olsa da yeterince tecrübeliler. Ancak Fenerbahçe’ye kaybederlerse sezona 3’te 0’la başlamış olacaklar ve bu problem yaratabilir.