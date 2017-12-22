Fatih Saboviç: Efes savunmada daha fazla sertleşmeli

Anadolu Efes, THY EuroLeague 14. hafta maçında ağırladığı Olympiakos karşısında ilk çeyreği 17-9, devreyi de 33-25 geride kapattı. Peki ilk devrede dikkat çeken noktalar nelerdi?

1- SPANOULIS ÇARESİZ BIRAKIYOR

Pasları, şutları, takımı üzerindeki hakimiyeti ve arkadaşlarının rollerini başarıyla oynatmasıyla tartışmaya kapalı olan Olympiakos'un yıldızı Spanoulis, şu ana dek sahada fark yaratan isim. 'Kill Bill' içeri penetrelerinin ardından dışarı çıkardığı -asiste dönüşen- toplarla Efes'i yıprattı. Dragic'in onu savunmada çok başarılı olduğu söylenemez.

2- EFES BOYALI ALANA YÖNELMELİ

Olympiakos cephesinde Printezis'in yokluğunun da katkısıyla, Anadolu Efes uzunları; Brown, Stimac ve Dunston üzerinden 15 sayı buldu. Ataman'ın ekibinin biraz daha boyalı alan hücumları ve ikili oyunlara yönelmesi, maçın gidişatında ibreyi Efes lehine çevirebilir. Olympiakos'a karşı savunmanın sertlik dozu da ikinci devrede mutlaka artmalı.

3- EFES DIŞ ATIŞLARDA KAYBOLDU

Anadolu Efes ilk devre itibariyle 9'da 1 üçlük attı ve yüzde 11.1'lik oran yakaladı. İkinci devrede daha 'doğru' şut tercihleri ve 'sıcak elli' oyuncular seçilebilirse karşılaşmada temsilcimizden yana işler daha iyi gidebilir. Olympiakos doğal olarak daha komple ve oturmuş bir takım görüntüsü çizerken, Efes'in sabırla bekleyip doğru anlarda momentumu arkasına alması gerekiyor.