Fatih Saboviç: Ataman ateşi yeniden yakacak

THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, bu akşam saat 20.30'da 14. hafta maçında turnuvanın favorilerinden Olympiakos'u konuk edecek.

Zorlu karşılaşma öncesi öne çıkan noktalar şu şekilde...

1- ATAMAN ATEŞİ YENİDEN YAKACAK!

THY EuroLeague'de neredeyse normal sezonun yarısı geride kalırken, Anadolu Efes 3 galibiyet ve 10 yenilgiyle son sıraya demir attı. Ancak koç Ergin Ataman'ın, göreve gelişiyle birlikte ateşi yeniden yakacağını söylemek bana göre su götürmez bir gerçek.

Takımın Ataman'ın ilk maçı olan zorlu Khimki deplasmanında özellikle 3. çeyrekte ortaya koyduğu karakter bu ışığı veren en önemli gösterge. Temsilcimiz son çeyrekte 29 sayı yiyip, 12 sayı bulması ve farklı (86-68) yenilmesine rağmen maçın genelindeki sinyaller olumluydu.

2- OLY MAÇI GÖSTERGE OLAMAZ AMA...

Perasovic'le yolların ayrılmasının ardından Tahincioğlu Basketbol Ligi'ndeki İstanbul BŞB maçında dağılan (84-58) takım, şimdi Ataman'ın ilk iç saha maçında Olympiakos'u ağırlıyor.

Bu karşılaşmanın bir gösterge kabul edilemeyeceği bariz olsa da, gelecek için takım oyunu ve mücadele açısından kıpırdanmaları gözler önüne sereceği açık bir gerçek.

3- KONUKTA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Anadolu Efes'in bu akşamki karşılaşmada en önemli avantajlarından biri, Olympiakos'un tecrübeli ismi Printezis'in sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek olması. Ayrıca Milosevic de, takımdaki yerini alamayacak.

Bu durumda pota altındaki Dunston, Motum ve Stimac gibi yıldızlara büyük iş düşüyor. McCollum ve Simon gününde olur, Efes'in boyalı alandaki yıldızları da ortalama bir sayı-ribaund katkısı verirse galibiyet aşırı uzak bir ihtimal olmaktan çıkar.