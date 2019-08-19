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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
19.08.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Fatih Öztürk: Uğurcan Çakır çok daha büyük bir kaleci olacak

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Fatih Öztürk: Uğurcan Çakır çok daha büyük bir kaleci olacak

32 yaşındaki file bekçisi Fatih Öztürk, Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa’nın Trabzonspor ile oynadığı maç sonrası Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa’nın tecrübeli kalecisi Fatih Öztürk, Trabzonspor’un genç file bekçisi Uğurcan Çakır için övgü dolu sözler sarf ederek, "Uğurcan Çakır, çok daha büyük bir kaleci olacak. Onu sadece Türkiye’de izlemeyeceğiz. Ona inanıyorum" dedi. İlerleyen haftalarda takım olarak daha iyi olacaklarını da belirten Öztürk, "Ligin dinamo takımlardan biri olacağız" ifadesini kullandı.

"UĞURCAN ÇAKIR, ÇOK DAHA BÜYÜK KALECİ OLACAK"

Maçı değerlendiren Fatih Öztürk, "Trabzonspor Avrupa’da umarım ülkemizi en iyi şekilde temsil eder. İlk yarım saat herkes için biraz zorlu oldu. Ligin başı, ilk maç. İki takım da 30’uncu dakikadan sonra açılmaya başladı. Bu zaten ikinci yarıya yansıdı, ikinci yarı daha zevkli, pozisyonu zengin bir yarı oldu. Önümüzdeki haftalarda daha çok pozisyonu zengin maçlar bekliyorum. Trabzonspor’u da tebrik ediyorum. Centilmence, güzel bir karşılaşma oldu. Yolları açık olsun" diye konuştu.

Fatih Öztürk, Trabzonspor’un 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır’a da övgüler yağdırdı. Fatih, "Uğurcan Çakır, çok daha büyük bir kaleci olacak. Onu sadece Türkiye’de izlemeyeceğiz. Ona inanıyorum. Trabzonspor döneminde onunla birlikte çalıştım. Zaten orada kendini belli ediyordu. Yolu açık olsun. Ben de onunla gurur duyacağım" dedi.

"LİGİN DİNAMO TAKIMLARDAN BİRİ OLACAĞIZ"

Kasımpaşa’nın çok iyi yerlere geleceğini belirten tecrübeli eldiven, "Takımımız oturacak, daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Ligin dinamo takımlarından biri olacağız. Çok çok iyi yerlere geleceğimizi tahmin ediyorum. Çok kaliteli, teknik futbolcularımız var. İnşallah bunu lige yansıtırız" dedi. Öztürk, defansif olarak bazı eksiklerinin bulunduğunu ancak ilerleyen haftalarda bu sıkıntıları çözeceklerini söyledi.

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