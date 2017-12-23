Fatih Keleş Avrupa şampiyonu

Üçüncü kez Avrupa şampiyonluğu maçına çıkan Türk boksör Fatih Keleş, üç kez üst üste bu kemerin sahibi olmayı başardı. Güçlü rakibi Renald Garrido’ya karşı büyük bir mücadele veren Keleş, performansıyla izleyenlerden büyük alkış aldı. Dünya medyasının da yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada, salonu tıklım tıklım dolduran gurbetçi izleyiciler yaptıkları tezahüratlarla Türk boksörü coşturdu. İstiklal Marşı ile ringe çıkan Fatih Keleş, eldivenlerinin içine de, (Sarıkamış) yazdı ve maçtan sonra bu zaferi Sarıkamış şehitlerine armağan ettiğini söyledi.

Hüseyin Cinkara da rakibini nakavt etti

Gecenin bir diğer maçında ringe çıkan ağır Hüseyin Cinkara, rakibini nakavt etti. Cinkara bu zaferiyle gelecek yıl unvan maçına çıkmayı da garantilemiş oldu. EC BOXİNG kulüp başkanı Erol Ceylan, karşılaşmanın ardından hemen İstanbul’a uçacağını belirterek, "Ağır sıklet boksörümüz Ali Eren Demirezen, bu gece İstanbul Ataşahir’de ringe çıkacak. O maçta önemli bizim için. O yüzden bizzat ringde köşede olmak istiyorum. Ali, bu karşılaşmayı kazanırsa Avrupa şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanacak. Fatih, bu geceden itibaren dünya şampiyonluğunu hak etti, önümüzdeki yıldan itibaren görüşmelere başlayacağız. Türk sporunu ve sporcusunu dünya standartlarında başarılara ulaştırmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Bülent Başer: "Dünya şampiyonluğuna çıkıyoruz"

Sporcuların ve EC BOXİNG’in resmi antrenörü Bülent Başer, çıktıkları tüm maçları kazandıklarını vurgulayarak, "Birbirinden güçlü rakiplere karşı mücadele verdik ve tüm maçlarımızı da büyük bir başarıyla sonuçlandırdık. Önümüzdeki yıldan itibaren dünyanın zirvesini zorlayacağız. Dünya şampiyonumuz Igor Michalkin ile Amerika’da büyük bir maça çıkacağım. O karşılaşmada kemerimizi ortaya koyarak, kazanırsak iki dünya şampiyonluk kemeri takacağız belimize" dedi.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ise seyircilerin boksörlere büyük destek verdiklerini belirterek, "İstiklal Marşımız okunurken onlar da tribünler eşlik ediyor, sporcumuzu tezahüratlarıyla ateşliyorlar. EC BOXİNG bu önemli galanın ardından dünya listesindeki değeri bir kat daha artmıştır. Çıkardığı 8 boksörün 7'si karşılaşmaları kazanmış, biri de berabere kalmış ve hiç yenilgi almamıştır. Bu bir kulüp için büyük bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

Galanın diye maçlarında Danielo Milacic, Argon Smakici, Nuri Seferi, Adrian Granat ve Sestian Formela rakiplerini yenerken, Alexander Dimitrenko da berabere kaldı.