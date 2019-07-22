Fatih Karagümrük'te transfer
İstanbul ekibi, Slovak futbolcu Erik Sabo'yu kadrosuna dahil etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Slovak futbolcu Erik Sabo'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Orta sahada görev yapan Sabo'nun, kariyerinde 18 kez Slovakya Milli Takımı forması giydiği aktarıldı.
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