Fatih Karagümrük turladı

İlk maçı da deplasmanda 1-0 kazanan Fatih Karagümrük, tur atladı.

Stat: Vefa

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Ali Akkor xx

Karagümrük: Tarık Çetin xx, Fatih Kuruçuk xx, Abdulhamit Yıldız xx, Ali Fırat Okur xx, Turgut Doğan Şahin xx, Erkan Zengin xx, Ufuk Akyol xx, Bilal Aziz Özer xx (Şenol Can dk. 51 x), Selçuk Alibaz xx (Youssef Yeşilmen dk. 76 x), Çağrı Ortakaya xx, Mehmet Batdal x (Ramazan Civelek dk. 33 x)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Uğur Daşdemir, Barış Özbek, Ahmet Aras

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci xx, Samet Akaydın xx, Emre Özkan xx, Aykut Akgün x, Harun Aydın x (Benhur Keser dk. 61 x), Oğuzhan Türk x, Sercan Kaya x (Feridun Kıroğlu dk. 72 x), Ömer Bozan xx, Halil Köçer xx (Mehmet Taşcı dk. 89 ?), Fevzi Özkan xx, Can Erdem x

Yedekler: Yasin Davuş, Deniz Çevik, Ali Eren Demirkol, Mehmet Halil Daniş

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Fatih Kuruçuk (dk. 36), Turgut Doğan Şahin (dk. 90) (Karagümrük), Can Erdem (dk. 14)(Şanlıurfaspor)

Kırmızı Kart: Ali Fırat Okur (dk. 28) (Karagümrük)

Sarı Kartlar: Erkan Zengin, Ufuk Akyol, Şenol Can, Çağrı Ortakaya (Karagümrük), Ömer Bozan, Harun Aydın, Oğuzhan Türk, Samet Akaydın (Şanlıurfaspor)