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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.05.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük turladı

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Fatih Karagümrük turladı

TFF 2. Lig Play-off çeyrek final rövanş maçında Fatih Karagümrük, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.

İlk maçı da deplasmanda 1-0 kazanan Fatih Karagümrük, tur atladı.

Stat: Vefa
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Ali Akkor xx
Karagümrük: Tarık Çetin xx, Fatih Kuruçuk xx, Abdulhamit Yıldız xx, Ali Fırat Okur xx, Turgut Doğan Şahin xx, Erkan Zengin xx, Ufuk Akyol xx, Bilal Aziz Özer xx (Şenol Can dk. 51 x), Selçuk Alibaz xx (Youssef Yeşilmen dk. 76 x), Çağrı Ortakaya xx, Mehmet Batdal x (Ramazan Civelek dk. 33 x)
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Uğur Daşdemir, Barış Özbek, Ahmet Aras
Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar
Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci xx, Samet Akaydın xx, Emre Özkan xx, Aykut Akgün x, Harun Aydın x (Benhur Keser dk. 61 x), Oğuzhan Türk x, Sercan Kaya x (Feridun Kıroğlu dk. 72 x), Ömer Bozan xx, Halil Köçer xx (Mehmet Taşcı dk. 89 ?), Fevzi Özkan xx, Can Erdem x
Yedekler: Yasin Davuş, Deniz Çevik, Ali Eren Demirkol, Mehmet Halil Daniş
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Goller: Fatih Kuruçuk (dk. 36), Turgut Doğan Şahin (dk. 90) (Karagümrük), Can Erdem (dk. 14)(Şanlıurfaspor)
Kırmızı Kart: Ali Fırat Okur (dk. 28) (Karagümrük)
Sarı Kartlar: Erkan Zengin, Ufuk Akyol, Şenol Can, Çağrı Ortakaya (Karagümrük), Ömer Bozan, Harun Aydın, Oğuzhan Türk, Samet Akaydın (Şanlıurfaspor)

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