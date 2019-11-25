Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Giray Bulak ile sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 19 puanla 7. sırada bulunan Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Giray Bulak'ın getirildiği duyuruldu.
Karagümrük'te son olarak Erkan Zengin, teknik direktör-oyuncu olarak görev almıştı.
Detaylar Birazdan...
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